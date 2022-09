Elena Cristian, despre momentul „în care am putea să ne gândim că trecem iarna fără să ne suflăm în mâini pentru a ne încălzi”

'Mă gândeam, în timp ce îl ascultam pe ministrul Energiei, apărând așa brusc cu vești bune, ipotetice... pentru că acestea nu au fost cumva incluse în Ordonanța aflată în vigoare în acest moment. Rămâne să vedem ce urmează. Cred că știu pe ce se bazează ministrul Energiei, când face astfel de promisiuni la televizor. Se bazează pe întâlnirea din data de 9 septembrie, de la Bruxelles, când se vor lua decizii. Deja au apărut documente, pe surse, în presa internațională că UE intenționează plafonarea prețurilor la energie pentru iarna viitoare, astfel reușind să facă față crizei energetice cu care se confruntă întreaga Europă.', a spus Elena Cristian, în cadrul unei intervenții telefonice în jurnalul de știri de la România TV, prezentat de Cristina Șincai.

'Spuneam că mă gândeam, în timp ce îl ascultam pe ministrul Energiei, că și avem ce consuma, casă mare sau casă mică, pentru că, în acest moment, ministrul nu ne-a explicat dacă a rezolvat problema alimentării cu gaze a României, atât pentru consumatorii casnici, cât și pentru economie în iarna ce vine. Nu ne-a explicat cum va rezolva această problemă și ce va urma.', a declarat Elena Cristian.

'Noi, Cristina Șincai, ne știm de foarte multă vreme și cunoaștem cum se fac legile așa pe picior, ce înseamnă să faci azi o Ordonanță de Urgență care se aplică de mâine. O faci cu un impact bugetar de 1 miliard de lei pe lună, după care vii și spui că Am uitat să scot plafonarea, să introduc 1,2,3,4 elemente etc. Sigur că impactul va ajunge, din nou, triplat sau chiar mai mult. Ne întrebăm de unde vor avea acești bani? Noi ne aflăm la momentul zero. Lucrurile în România sunt departe de a fi rezolvat, dar mai am o speranță! Această întâlnire de la Bruxelles sper să fie cu reguli unitare pentru țările UE și soluții comune. Atunci am putea să ne gândim că trecem iarna fără să ne suflăm în mâini.', a concluzionat Elena Cristian.

Ordonanţa de Urgenţă pentru modificarea OUG 27/2022 a fost inspirată din modele aprobate de Comisia Europeană, iar deciziile referitoare la acest act normativ vor fi prezentate pe 9 septembrie, la Bruxelles, a declarat ministrul Energiei, Virgil Popescu.

'Ordonanţa, inspirată din modele aprobate de Comisia Europeană. Tot ce a propus ANRE (Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei n.r), se regăseşte în OUG 27, textul ei fiind avizat de către ANRE. Nu cred că Ordonanţa încalcă vreo directivă europeană, de altfel modelul de impozitare din Ordonanţă nu este inventat de noi, ne-am inspirat din tiparul grecesc, care a fost notificat la Comisia Europeană. Procedurile din Ordonanţă sunt necesare pentru că piaţa de energie a fost perturbată de tranzacţiile succesive, care au crescut artificial preţul.

ANRE are, de acum, pârghiile pentru a combate speculaţiile din piaţă prin amenzi ce ajung la 5% din cifra de afaceri pentru cei care fac tranzacţii cu scopul de a creşte artificial preţul energiei. În data de 9 septembrie, la Bruxelles, voi prezenta deciziile luate de Guvern referitoare la Ordonanţa de Urgenţă', a scris ministrul, vineri, pe pagina sa de Facebook.

Executivul a aprobat în şedinţa de joi Ordonanţa de Urgenţă pentru modificarea OUG 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale. Aceasta prevede, printre altele, extinderea până la 31 august 2023 a schemei de plafonare a preţurilor la energie, sancţionarea cu amendă de 5% din cifra de afaceri a tranzacţiilor succesive cu energie, plata unei contribuţii la Fondul de Tranziţie Energetică de către producătorii de energie electrică, entităţile agregate de producere a energiei electrice, traderii, furnizorii care desfăşoară activitatea de trading şi agregatorii care tranzacţionează cantităţi de energie electrică şi/sau gaze naturale pe piaţa angro şi plafon maxim de decontare al MW-ului de energie electrică de 1.300 lei. Vezi știrea aici!

