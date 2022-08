Creșteri facturi la gaze și energie. Elena Cristian: Mă tem că lucrurile vor scăpa de sub control mai repede de cât ne așteptăm

”Nu știu cât de grav va fi iarna aceasta, dar știu că lucrurile încep să scape de sub control. În ultima săptămână, am văzut record după record la tarifele pentru energie și gaze. Cred că au crescut de vreo 5 ori până acum tarifele și se preconizează o creștere de cel puțin încă 5 ori. Tarifele vor deveni insuportabile nu doar pentru omul de rând, dar și pentru guvernele care încearcă să vină cu scheme de sprijin pentru populație. La noi în țară suntem și mai năpăstuiți, precum spun eu de fiecare dată, pentru că noi avem un Guvern, care pare să aibă un ministru care nu prea știe ce se întâmplă, de iarna ce vine, de cum vor evolua lucrurile. Tare mă tem că vor scăpa lucrurile de sub control mai repede de cât ne așteptăm.”, a spus Elena Cristian.

”Voiam să spun că și la noi sunt cozi, în mediul rural oamenii stau la cozi pentru a-și cumpăra lemne de foc. Am văzut că aproape se bat pentru fiecare căruță cu lemne care vine, vor să se aprovizioneze cât mai repede. Vor să nu îi prindă iarna fără stocuri de lemne. Nu s-a mai întâmplat asta până acum.”, a spus Elena Cristian, prezentă în studioul România TV, în cadrul emisiunii moderate de Andreea Crețulescu.

Citește și - Elena Cristian, avertisment: Preţul la energie nu are cum să nu crească. Vrem să ştim cine este omul cu laptop care câștigă miliarde și de ce i se dă voie

Elena Cristian, analist DC BUSINESS, avertizează că preţul la energie va creşte cu siguranţă şi spune că legea consumatorului vulnerabil din România este făcută după ureche. În plus, aceasta a vorbit şi despre "băieţii deştepţi" care fac miliarde, aşa cum spun cei din minister.

"Dacă va creşte preţul la 3000 lei metrul cub de gaz, fără niciun fel de alte cheltuieli, statul va trebui să compenseze 1,1 lei pentru fiecare Kwh, adică 18 miliarde de lei pe lună. Lui Popescu nu i se dau nici 14 miliarde pentru 6 luni", a precizat Niels Schnecker la România TV.

"Nu, dar la ministrul Popescu se topesc miliardele de la o zi la alta. Impactul bugetar este calculat corect. Prima dată au fost 40 miliarde, apoi s-a ajuns la 15. Facem pariu că este un impact negativ până săptămâna viitoare? Vor spune că de fapt statul câştigă, nu pierde, şi nu dă nimic.

Sigur că toate aceste calcule ne arată cât de nepregătiţi sunt în faţa acestei crize a energiei. Preţul nu are cum să nu crească. Când este cerere mare, şi este din toată Europa, nu are cum să nu crească preţul. Dl Virgil Guran spunea că la producător preţul nu este foarte mare. Noi nu am spus asta. Noi am întrebat de ce nu există o legislaţie clară, în aşa fel încât băieţii deştepţi care sunt invocaţi de zile în şir de ANRE, ministrul Energiei, parlamentari, de toţi cei aflaţi la guvernare, să nu mai câştige. Se tot spune că un om cu un laptop câştigă miliarde. Vrem să ştim şi noi cine e acel om care câştigă miliarde şi de ce i se dă voie să câştige atât, în timp ce statul trebuie să plătească la rându-i alte miliarde pentru a compensa.

Vorbim de consumatori vulnerabili. Avem o lege proastă a consumatorului vulnerabil, în care el este definit după ureche. Într-o ţară în care se vorbeşte de opt milioane de români aflaţi la limita sărăciei, să spui că trebuie cumva gândite măsuri doar pentru consumatorul vulnerabil...", a declarat Elena Cristian. Vezi continuarea articolului aici!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News