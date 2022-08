Elena Cristian, avertisment: Preţul la energie nu are cum să nu crească. Vrem să ştim cine este omul cu laptop care câștigă miliarde și de ce i se dă voie

"Dacă va creşte preţul la 3000 lei metrul cub de gaz, fără niciun fel de alte cheltuieli, statul va trebui să compenseze 1,1 lei pentru fiecare Kwh, adică 18 miliarde de lei pe lună. Lui Popescu nu i se dau nici 14 miliarde pentru 6 luni", a precizat Niels Schnecker la România TV.

"Nu, dar la ministrul Popescu se topesc miliardele de la o zi la alta. Impactul bugetar este calculat corect. Prima dată au fost 40 miliarde, apoi s-a ajuns la 15. Facem pariu că este un impact negativ până săptămâna viitoare? Vor spune că de fapt statul câştigă, nu pierde, şi nu dă nimic.

Sigur că toate aceste calcule ne arată cât de nepregătiţi sunt în faţa acestei crize a energiei. Preţul nu are cum să nu crească. Când este cerere mare, şi este din toată Europa, nu are cum să nu crească preţul. Dl Virgil Guran spunea că la producător preţul nu este foarte mare. Noi nu am spus asta. Noi am întrebat de ce nu există o legislaţie clară, în aşa fel încât băieţii deştepţi care sunt invocaţi de zile în şir de ANRE, ministrul Energiei, parlamentari, de toţi cei aflaţi la guvernare, să nu mai câştige. Se tot spune că un om cu un laptop câştigă miliarde. Vrem să ştim şi noi cine e acel om care câştigă miliarde şi de ce i se dă voie să câştige atât, în timp ce statul trebuie să plătească la rându-i alte miliarde pentru a compensa.

Vorbim de consumatori vulnerabili. Avem o lege proastă a consumatorului vulnerabil, în care el este definit după ureche. Într-o ţară în care se vorbeşte de opt milioane de români aflaţi la limita sărăciei, să spui că trebuie cumva gândite măsuri doar pentru consumatorul vulnerabil...", a declarat Elena Cristian.

Pune Guvernul tunurile pe băieții deștepți din energie? Virgil Popescu: Ce fac ei este legal, nu este ilegal

Vorbind despre traderii din energie, numiți popular, în ultima vreme, ”băieții deștepți din energie”, ministrul Virgil Popescu le-a dat definiția: ”Băieții deștepți sunt băieții care știu să facă speculații în zone tulburi”. Întrebat dacă specula este demonstrată, ministrul Energiei răspunde: ”Dacă tu ai un profit foarte mare, este evident că nu acesta a fost scopul”. ”Traderul este un vânzător care cumpără și revinde. Când faci tranzacții de volum foarte mare, nu poți să te duci cu profit foarte mare. Asta este evident, este o lege a economiei. De aceea, în momentul când speculezi în piețe tulburi și ești lăsat de către stat să faci asta, înseamnă că e o problemă în acel stat. Noi nu vrem să se întâmple acest lucru, de aceea vrem să... Ceea ce fac ei este legal, nu este ilegal, ca să știți. Dar tot legal este și pentru stat să se protejeze și să pună anumite taxe suplimentare” a explicat ministrul Virgil Popescu, la Digi24. El se declară convins că există consens la guvernare asupra acestui ultim aspect.

Din 40 de traderi, doar 12 au sediul în România

ZiarulFinanciar notează că România numără nu mai puțin de ”40 de traderi pursânge”. Doar 12 au sediul aici. Piața energiei numără, cu tot cu producători și furnizori, nu mai puțin de 700 de jucători pe piața energiei. Toți au dreptul legal de a face trading, conform sursei citate. Anul trecut, țara noastră a produs 57 TWh de energie. Pe bursă, s-au plimbat 87 TWh, cu 50% mai mult. Urmele tranzacțiilor se pierd, dar un lucru este sigur: consumatorii plătesc. CITEŞTE MAI MULTE AICI

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Acest articol reprezintă o opinie.