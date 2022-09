Virgil Popescu: Pe 9 septembrie voi prezenta la Bruxelles deciziile luate de Guvern referitoare la Ordonanţa de Urgenţă pe energie

'Ordonanţa, inspirată din modele aprobate de Comisia Europeană. Tot ce a propus ANRE (Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei n.r), se regăseşte în OUG 27, textul ei fiind avizat de către ANRE. Nu cred că Ordonanţa încalcă vreo directivă europeană, de altfel modelul de impozitare din Ordonanţă nu este inventat de noi, ne-am inspirat din tiparul grecesc, care a fost notificat la Comisia Europeană. Procedurile din Ordonanţă sunt necesare pentru că piaţa de energie a fost perturbată de tranzacţiile succesive, care au crescut artificial preţul.

ANRE are, de acum, pârghiile pentru a combate speculaţiile din piaţă prin amenzi ce ajung la 5% din cifra de afaceri pentru cei care fac tranzacţii cu scopul de a creşte artificial preţul energiei. În data de 9 septembrie, la Bruxelles, voi prezenta deciziile luate de Guvern referitoare la Ordonanţa de Urgenţă', a scris ministrul, vineri, pe pagina sa de Facebook.

Executivul a aprobat în şedinţa de joi Ordonanţa de Urgenţă pentru modificarea OUG 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale. Aceasta prevede, printre altele, extinderea până la 31 august 2023 a schemei de plafonare a preţurilor la energie, sancţionarea cu amendă de 5% din cifra de afaceri a tranzacţiilor succesive cu energie, plata unei contribuţii la Fondul de Tranziţie Energetică de către producătorii de energie electrică, entităţile agregate de producere a energiei electrice, traderii, furnizorii care desfăşoară activitatea de trading şi agregatorii care tranzacţionează cantităţi de energie electrică şi/sau gaze naturale pe piaţa angro şi plafon maxim de decontare al MW-ului de energie electrică de 1.300 lei, notează Agerpres.

Elena Cristian, analist DC BUSINESS, a spus, în opinia sa, că lucrurile vor scăpa de sub control mai repede de cât ne așteptăm, în privința creșterii accelerate a facturilor la gaze și energie. În mediul rural, oamenii stau deja la cozi pentru a-și face stocuri de lemne de foc.

”Nu știu cât de grav va fi iarna aceasta, dar știu că lucrurile încep să scape de sub control. În ultima săptămână, am văzut record după record la tarifele pentru energie și gaze. Cred că au crescut de vreo 5 ori până acum tarifele și se preconizează o creștere de cel puțin încă 5 ori. Tarifele vor deveni insuportabile nu doar pentru omul de rând, dar și pentru guvernele care încearcă să vină cu scheme de sprijin pentru populație. La noi în țară suntem și mai năpăstuiți, precum spun eu de fiecare dată, pentru că noi avem un Guvern, care pare să aibă un ministru care nu prea știe ce se întâmplă, de iarna ce vine, de cum vor evolua lucrurile. Tare mă tem că vor scăpa lucrurile de sub control mai repede de cât ne așteptăm.”, a spus Elena Cristian.

”Voiam să spun că și la noi sunt cozi, în mediul rural oamenii stau la cozi pentru a-și cumpăra lemne de foc. Am văzut că aproape se bat pentru fiecare căruță cu lemne care vine, vor să se aprovizioneze cât mai repede. Vor să nu îi prindă iarna fără stocuri de lemne. Nu s-a mai întâmplat asta până acum.”, a spus Elena Cristian, prezentă în studioul România TV, în cadrul emisiunii moderate de Andreea Crețulescu. Vezi știrea aici!

