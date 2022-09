Elena Cristian (DC Business): Doi mari distribuitori de energie amenință, cu licențele pe masă, că pleacă din România. Ar fi un dezastru pentru întreaga piață

”Dacă Guvernul ar fi avut o bază de date exactă și un studiu de impact, dacă ar fi mers țintit pe categorii, cu siguranță impactul bugetar ar fi fost altul. În acest moment, banii sunt din ce în ce mai puțini. Cei din Coaliție se ceartă de ore bune cum să scoată această ordonanță pentru că nu au toate datele pe masă. Ministerul Energiei și ANRE nu au trimis o situație clară despre cum ar trebui făcută această compensare și plafonare. De fapt, au încercat să mai scoată bani de undeva, să mai cârpească bugetul până le vine o nouă idee.”, a declarat Elena Cristian, în emisiunea Cheia Zilei, moderată de Niels Schnecker, la România TV.

”Însă mai știm următoarea informație, Niels, și o spun acum, în exclusivitate! Doi mari distribuitori, dintre care unul cred că este cel mai mare, numărul 1, amenință cu licențele pe masă! Ei spun că dacă Ordonanța va trece, în forma apărută în presă, ieri și astăzi, își vor depune licențele și nu vor să mai activeze pe piața din România. Ar fi un dezastru pentru întreaga piață. Nu există, în acest moment, un furnizor care să aibă stocuri de energie pentru a putea acoperi consumul pentru aproape 2 milioane de clienți, cât are acel distribuitor, și să poată să meargă mai departe în condiții normale. Eu spun că această ordonanță nu este de bine, din punctul meu de vedere, iar măsurile nu sunt cele care ar fi trebuit luate.”, a mai spus Elena Cristian.

Guvernul se reuneşte în şedinţă pentru a aproba modificările la ordonanţa de urgenţă care reglementează piaţa energiei

Guvernul se reuneşte joi în şedinţă pentru a aproba modificările la ordonanţa de urgenţă care reglementează piaţa energiei. Principala prevedere este supra-impozitarea profiturilor mari obţinute de companiile din acest domeniu, prin stabilirea unui preţ de referinţă, calculat din costurile generate de achiziţie, investiţii şi o cotă de profit.

Ce depăşeşte acest prag va fi direcţionat către un fond de solidaritate, la Ministerul de Finanţe, din care se vor acoperi compensările pentru consumatori.

Rămân valabile măsurile de plafonare a preţurilor la energie electrică şi gaze naturale. Într-un apel adresat premierului, reprezentanţii producătorilor de energie din surse regenerabile solicită ca guvernul să renunţe la supra-impozitarea câştigului pe tranzacţie. Ei susţin că această măsură îi va forţa să-şi închidă capacităţile de producere a energiei, iar România va pierde din capacitatea de a produce energie ieftină, curată şi bazată pe resurse autohtone. Producătorii de energie regenerabilă afirmă că există riscul destabilizării totale a sectorului energetic, precum şi cel ca România să fie ocolită de investitori, scrie Rador.

Citește și - Creșteri facturi la gaze și energie. Elena Cristian: Mă tem că lucrurile vor scăpa de sub control mai repede de cât ne așteptăm

Elena Cristian, analist DC BUSINESS, a spus, în opinia sa, că lucrurile vor scăpa de sub control mai repede de cât ne așteptăm, în privința creșterii accelerate a facturilor la gaze și energie. În mediul rural, oamenii stau deja la cozi pentru a-și face stocuri de lemne de foc.

”Nu știu cât de grav va fi iarna aceasta, dar știu că lucrurile încep să scape de sub control. În ultima săptămână, am văzut record după record la tarifele pentru energie și gaze. Cred că au crescut de vreo 5 ori până acum tarifele și se preconizează o creștere de cel puțin încă 5 ori. Tarifele vor deveni insuportabile nu doar pentru omul de rând, dar și pentru guvernele care încearcă să vină cu scheme de sprijin pentru populație. La noi în țară suntem și mai năpăstuiți, precum spun eu de fiecare dată, pentru că noi avem un Guvern, care pare să aibă un ministru care nu prea știe ce se întâmplă, de iarna ce vine, de cum vor evolua lucrurile. Tare mă tem că vor scăpa lucrurile de sub control mai repede de cât ne așteptăm.”, a spus Elena Cristian.

”Voiam să spun că și la noi sunt cozi, în mediul rural oamenii stau la cozi pentru a-și cumpăra lemne de foc. Am văzut că aproape se bat pentru fiecare căruță cu lemne care vine, vor să se aprovizioneze cât mai repede. Vor să nu îi prindă iarna fără stocuri de lemne. Nu s-a mai întâmplat asta până acum.”, a spus Elena Cristian, prezentă în studioul România TV, în cadrul emisiunii moderate de Andreea Crețulescu. Vezi articolul aici!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News