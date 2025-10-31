Fostul diplomat a explicat că redimensionarea prezenței militare americane pe flancul estic al NATO nu este o surpriză, ci parte a unei strategii mai vechi, legate de repoziționarea globală a forțelor SUA.

„Dați-mi voie să spun că, din ce am citit și eu în presă, această idee de redimensionare sau restructurare a prezenței militare americane pe întregul flanc estic al NATO este una mai veche. Nu a apărut zilele acestea. Este un fapt.

Administrația Trump are priorități și obiective pe care le urmărește cu pragmatism și consecvență. Unul dintre aceste obiective este consolidarea prezenței militare în Asia, într-un spațiu extrem de complex, în care există amenințări și incertitudini. Este absolut firesc să ne raportăm la această realitate. Modul în care se face acest lucru este însă o altă discuție.

Semnificația retragerii este, în primul rând, una politică. Este cumva un semnal. Se poate interpreta ca o reducere a relevanței României? Sau ca o scădere a importanței Mării Negre în calculele strategice ale Washingtonului? Sunt întrebări legitime, dar, sincer, nu pot oferi un răspuns.

Eu mă raportez la fapte. Cred că, pentru Statele Unite ale Americii, România rămâne în continuare foarte importantă. Este o zonă strategică. România și-a demonstrat, prin fapte, loialitatea și consecvența în relația cu partenerul strategic american. Am lucrat mulți ani la NATO, am lucrat în Ministerul Apărării și știu foarte bine cum funcționează mecanismul politico-militar american. Din acest motiv pot să vă spun că, din punctul meu de vedere, nu există niciun motiv serios de îngrijorare în legătură cu modul în care Statele Unite privesc România”, a zis Excelența Sa Ovidiu Dranga, fost ambasador al României în Japonia.

Relațiile dintre state se bazează pe interese, nu pe simpatii personale

„În 2002, la Casa Albă, președintele George W. Bush îmi spunea, în cadrul unui interviu pe care mi l-a acordat, că americanii vor veni. Și au venit. Ne-au invitat în NATO, iar acel moment a marcat începutul unei relații care s-a consolidat în timp”, a zis Bogdan Chirieac.

„Trebuie privit pragmatic, bazându-ne pe fapte. Relațiile dintre state se bazează pe interese, nu pe simpatii personale, deși și acestea contează. Interesele sunt cele care dictează ritmul și consistența unei relații. Iar ceea ce s-a construit în aproape 30 de ani între România și Statele Unite nu poate fi dat la o parte ușor și, sincer, nu cred că se va întâmpla acest lucru. America are nevoie de România, așa cum și România are nevoie de Statele Unite”, a zis ambasadorul.

România trebuie să știe să-și valorifice mai bine interesele strategice

Important este ca România să știe să-și valorifice mai bine interesele strategice, pentru că ele sunt reale și semnificative: poziția geografică, proiecția de putere către Marea Mediterană, Orientul Mijlociu și zona Mării Negre. Geografia ne-a oferit cărți foarte bune, trebuie doar să știm cum să le jucăm.

Diplomația e doar o armă. Bătălia adevărată e economică și tehnologică

„Haideți să dăm puțin timpul înapoi. Să ne întoarcem în anul 2001, când a avut loc tragedia teribilă a atacurilor din 11 septembrie, un moment care a schimbat lumea. Cred că aici suntem cu toții de acord. A fost, însă, și un moment de care România a știut să profite. La scurt timp a urmat operațiunea din Irak, iar România, din nou, a știut să valorifice acel context. Conducerea statului de atunci a fost foarte bine orientată, a citit și a descifrat corect realitatea geopolitică a momentului, interpretând-o anticipativ. Reacția României a fost cea potrivită, a mizat pe sprijinul pe care Statele Unite îl așteptau din partea viitorilor aliați. Cred că acest lucru a cântărit foarte mult, poate chiar decisiv, în decizia de a fi primiți în NATO.

Prin urmare, trebuie să știm să ne facem prezența simțită în permanență. La Washington, ca și în alte capitale importante ale lumii, există o competiție continuă pentru influență și vizibilitate, pentru atenția factorilor de decizie. Este o competiție din care nu avem voie să lipsim nici măcar o secundă. Dacă o facem, locul se umple imediat, nimic nu rămâne neocupat în acest joc al echilibrelor internaționale.

Asta presupune un efort de mare anvergură, un efort profesionist, care nu se rezumă doar la diplomație. Să fim clari: Diplomația este doar un instrument într-o bătălie mult mai amplă, economică, științifică, tehnologică și strategică”, a mai zis Excelența Sa Ovidiu Dranga, fost ambasador al României în Japonia, în cadrul interviului de la DC News.

