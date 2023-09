El este unul din cei patru bărbaţi care au murit în explozia de la Călimăneşti. Marius abia făcuse nunta și urma să devină tată - Foto

Marius Chiriac, un tânăr de 29 de ani, din comuna Cîrligele, județul Vrancea, este printre cei patru muncitori care au murit în urma exploziei de la Călimănești (Vrancea). Bărbatul abia se căsătorise și aștepta un copil, soția lui fiind însărcinată.

Tânărul lucra pe un utilaj pe șantierul Autostrăzii Moldova atunci când a fost surprins de suflul exploziei. Soția bărbatului este educatoare la grădinița din comuna Cârligele (Vrancea), iar acum este devastată de vestea morții soțului ei. Potrivit primarului comunei Cârligele, Ștefan Moscu, tânărul de 29 de ani nu ar fi trebuit să se afle pe șantier azi-noapte. El ar fi ținut locul unui coleg.

"După bucuria nunții, a venit această tragedie. Suntem șocați cu toții. Părinții m-au sunat disperați dimineață că nu le răspunde băiatul. Am vorbit cu primarul de la Pufești, cu domnul prefect, apoi la Medicină Legală. Din păcate, toți mi-au confirmat că nu mai este, că băiatul a murit. Era un băiat cuminte, liniștit, muncitor. M-a bucurat mult să-i văd mire și mireasă, i-am cununat în urmă cu două săptămâni. Și acum această nenorocire

Am auzit că nu trebuia să fie de serviciu, a făcut în locul altcuiva, un coleg. Am sunat părinții și le-am dat vestea teribilă. Am chemat Salvarea, deoarece soția este însărcinată. A fost groaznic, nu am cuvinte... o dramă", a spus primarul comunei Cârligele, Ștefan Moscu, potrivit adevarul.ro.

Precizăm că patru oameni au murit și alți cinci sunt răniți, în urma exploziei devastatoare care s-a produs joi dimineața, în localitatea Călimănești din județul Vrancea. Cu toții erau salariați ai UMB, deținut de omul de afaceri Dorinel Umbrărescu.

Primăria Cârligele, mesaj emoționant

După aflarea veștii morții lui Marius, Primăria Cârligele a postat un mesaj emoționant pe pagina de Facebook.

"Dumnezeu să te ierte, Marius, suflet bun și blând!!! Întreaga comunitate din comuna Cârligele este șocată de ceea ce ți s-a putut întâmpla. Marius Chiriac, fiul de doar 30 de ani a colegului nostru Săndel Chiriac plecat dintre noi, mult prea devreme, în urma exploziei care a avut loc azi noapte la Călimănești.

Dacă acum mai puțin de 3 săptămâni am petrecut cu toții la nunta ta cu Mădălina, acum suntem cu inimile în doliu și refuzăm să acceptăm că ai avut parte de o soartă atât de crudă! Că nu o să mai poți să îți ții în brațe copilul nenăscut încă și să te împlinești ca soț și tată !Întregul colectiv din Primăria Cârligele și întreaga comunitate locală este alături de familia greu încercată. Bunul Dumnezeu cu mare mila sa să vă întărească pentru a putea trece peste această tragedie!", se arată în mesajul primăriei.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News