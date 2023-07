Efectul Benjamin Button al lui Brad Pitt. De ce actorul arată atât de tânăr la 59 de ani. Experții i-au dezvăluit secretul

Secretul aspectului veșnic tânăr al lui Brad Pitt s-ar putea datora "ajustărilor" post-divorț de la despărțirea sa de Angelina Jolie, a sugerat un expert, scrie Daily Mail.



Laura Kay, specialist în cosmetică și fondatoarea Laura Kay London, a declarat pentru FEMAIL că aspectul tânăr al actorului câștigător al premiului Oscar poate fi explicat printr-o combinație între un program bun de întreținere a pielii, plus câteva proceduri ici și colo.

Efectul Benjamin Button





Brad Pitt, în vârstă de 59 de ani, a apărut recent într-o cămașă albă și pantaloni bej într-o vie din regiunea Var din Riviera Franceză. Filma o reclamă pentru o marcă italiană de electrocasnice. După ce au uimit lumea cu tenul său fin și zâmbetul strălucitor, mulți fani au făcut comparații între actor și unul dintre cele mai cunoscute roluri ale sale, Benjamin Button.

Personajul, din filmul lansat în anul 2008, "The Curious Case of Benjamin Button", întinerește odată cu înaintarea în vârstă, în loc să îmbătrânească.



Pitt părea să fie bine dispus, fiind văzut în timp ce zâmbea și vorbea cu membrii echipei pe platoul de filmări ale reclamei, în care joacă alături de Karina Beuthe, în vârstă de 53 de ani.

Care este secretul lui Brad Pitt





Laura Kay, a explicat cum reușește actorul să arate atât de bine la vârsta sa.

"Brad Pitt pare să fi investit foarte subtil în unele "ajustări" pentru a-și păstra aspectul tineresc. A redus liniile fine și pielea lui este plină și proaspătă. Prin urmare, s-ar putea să aibă botox pentru a reduce ridurile, iar peeling-ul feței îl ajută la întinerirea pielii. El ar fi putut, de asemenea, să se concentreze asupra anumitor zone, inclusiv gâtul, fălcile și linia frunții, care sunt semne foarte vizibile de îmbătrânire. Cu un specialist priceput, oamenii cu greu vor observa diferența", a spus aceasta.



Ea a adăugat că, dacă Pitt a optat pentru câteva injecții cu botox, acest lucru poate fi legat de despărțirea sa de Angelina Jolie, partenera lui de 12 ani. Cei doi au împreună patru copii, s-au căsătorit în 2014, dar s-a separat doi ani mai târziu, Jolie invocând "diferențe ireconciliabile".



În lumina despărțirii, Laura a explicat: "Operațiile și ajustările după divorț sunt în mod oficial în creștere și nu este doar o tendință în rândul femeilor. Bărbații fac, de asemenea, rezervări pentru botox, filler, peeling, tratamente pentru sprâncene etc.".



Pe lângă procedurile cosmetice, Laura a sugerat că Pitt are grijă și de pielea lui cu o rutină strictă de întreținere.



"De asemenea, pare să acorde prioritate unui regim de îngrijire a pielii cu cremă de zi și de noapte pentru a ajuta la hidratarea straturilor de suprafață ale pielii. Brad are un bronz bronz frumos și probabil folosește SPF pentru a-și proteja pielea de razele UV. Pe lângă prevenirea riscurilor de cancer, un SPF de bună calitate poate preveni și îmbătrânirea prematură a pielii, ceea ce va reduce pielea lăsată, petele de vârstă și liniile fine. Arată mai tânăr ca niciodată și va inspira mii de bărbați maturi”", a mai explicat aceasta.

Are și intervenții chirurgicale?





.

Nina Prisk, expert în proceduri de înfrumusețare, a sugerat, de asemenea, că tinerețea veșnică a lui Pitt poate fi explicată printr-un regim dedicat de îngrijire a pielii, precum și prin folosirea de botox, dar este puțin probabil să fi avut alte proceduri mai invazive.



Ea a spus: "Cred că motivul pentru care celebrități precum Brad Pitt arată mai tinere acum este pentru că adoptă o atenție deosebită aspectului lor. Prin aceasta vreau să spun că ei iau în considerare factorii stilului de viață, cum ar fi diete sănătoase, hidratare, protecție solară și somn, și folosesc o îngrijire mai eficientă a pielii cu ingrediente active și toate acestea sunt în sinergie cu utilizarea esteticii nechirurgicale"



"Acest lucru înseamnă că sunt atenți la sănătatea pielii lor, dar și la sănătatea lor generală. De asemenea, folosesc ajustări pentru a preveni semnele îmbătrânirii. Cred că ambele metode de îngrijirii pielii sunt factori importanți pentru ca oameni precum Brad Pitt să pară mai tineri acum decât o făceau cândva, acum știind mai multe despre modul în care alte lucruri, precum ar fi nutriția, hidratarea, poluarea și soarele, ne pot influența pielea", a mai spus Nina Prisk.

