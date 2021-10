Edy, fiul lui Leo Iorga, mărturii care-ți dau FIORI: Coincidență STRANIE! Și-a ales singur groapa, iar la două ore după ce a aflat că e gata cavoul, a MURIT

Edy Iorga, fiul lui Leo Iorga, a făcut dezvăluiri surprinzătoare, la doi ani de la moartea artistului.

Leo Iorga a murit pe data de 2 noiembrie 2019, pe patul de spital, după opt ani de suferință în care a luptat din răsputeri cu o boală nemiloasă, cancerul pulmonar. A trecut prin cinci operații, prin tratamente dureroase și ședințe de chimioterapie. Cu ajutorul medicilor și al familiei, a reușit să păcălească moartea aproape opt ani.

Acum, familia se pregătește de parastasul de doi ani al cântărețului, fost solist al trupei Compact.

"Tata și-a ales singur groapa, la Bellu, știa că nu mai are zile, iar la două ore după ce a aflat că este gata cavoul a murit", a spus el. "A vrut să vină cu mama la masa negocierilor, se întâmpla asta în anul morții lui. Numai că nu i-a plăcut groapa de pe Aleea Artiștilor, a spus că acolo este prea mare înghesuială, că sunt morminte chiar și pe alee, așa că a ales o groapă de pe Aleea Scriitorilor, lângă mormintele lui Mihai Eminescu, I.L. Caragiale și Mihail Sadoveanu. A cumpărat acolo o parcelă, apoi s-a tot interesat de lucrări. Ca o coincidență stranie, tata n-a plecat, n-a murit, până când nu a fost sigur că locul de veci este terminat", a completat el.

"Tata mă veghează, de acolo, de Sus. M-a ajutat cu bani, de dincolo de moarte!"

Edy Iorga este convins că tatăl lui îi veghează, mai ales după ce a trecut printr-o experiență care i-a dat fiori reci.

"Am avut acum câteva luni un necaz, nu mai aveam bani nici pentru chirie căci, la vreme de pandemie, firma mea de efecte pirotehnice nu produce din lipsă de evenimente.

Și mă tot gândeam de unde să fac rost de o sumă cu care să acopăr și utilitățile casei. La un moment dat, m-a sunat fratele meu mai mic, Paul, și m-a întrebat dacă am verificat contul în care tatăl meu primea bani din drepturile de autor.

Când am verificat, am găsit în jur de 1.000 de lei, exact suma de care aveam nevoie. M-am uitat spre Cer și am zâmbit. M-a ajutat cu bani, de dincolo de moarte. Cu siguranță, cei dragi ne veghează", a declarat Edy Iorga, pentru playtech.ro