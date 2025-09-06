Educaţia religioasă, mai importantă decât educaţia formală? "Nu e vorba doar despre cele 10 porunci"

"Ca să ajungi la şcoală, îţi trebuie nişte condiţii. Ca să ajungi la Biserică, nu ai nevoie de nicio condiţie, nu îţi trebuie nimic. Şi atunci, educaţia religioasă este o primă formă de educare. Şi eu consider că dacă ea este făcută corect, reprezintă un beneficiu atât de important cum nu ne putem imagina. Ştim din cultura generală că primii 7 ani de viaţă sunt foarte importanţi, dar ce bine ar fi dacă aceşti primi 7 ani ar fi consolidaţi pe baza educaţiei religioase.

De ce spun asta? Pentru că educaţia religioasă îţi oferă instrumentele necesare de a fi un om capabil de empatie, capabil să înţelegi nevoia altuia, capabil să te doară durerea altuia, să te bucuri la bucuria altuia, să ajuţi în nevoie. Cred că este cea mai bună formă de educaţie şi face un cetăţean rezilient, că tot e la modă cuvântul ăsta. Poate voi fi sancţionat pentru ce spun acum, dar cred că ajută mai mult decât educaţia formală. Mă refer la cei care ne privesc. Spun ceva absurd? Nu cred. La şcoală ajungi la 7 ani.

Şi e vorba de mai mult decât de cele 10 porunci. Ele sunt stindardul Vechiului Testament. Noul Testament, adus de Hristos, e mai complex şi aduce legea iubirii dintre oameni", a declarat Andreas Păun.

Andreas Păun este director de cabinet al președintelui Agenției Naționale pentru Romi și membru al Asociației Partida Romilor Pro-Europa. Ca și formare profesională, Andreas Păun este teolog. ”Dumnezeu l-a luminat pe tata” ne-a dezvăluit el, despre momentul în care a luat decizia de a se orienta, cu dragoste, spre teologie.

