Edi Iordănescu, mână liberă să revoluţioneze lotul naţionalei

”Mi se pare normal să aibă astfel de propuneri. Vorbim de rezultatele negative. Dacă drumul bătătorit nu a mers, trebuie să încerci altul. Trebuie să evaluezi viața individuală și de grup a jucătorilor. Trebuie să reușească ca antrenor. Nu pot să spun că vor fi nume importante din lot, ci numele pe care le consideră el din lot. Jucători care nu au dat randament. Nu mai poate fi o surpriză dură o schimbare", a spus Mihai Stoichiță, la Digi Sport Special.

Gică Popescu, săgeţi către FRF: Consultanţa se plăteşte

Întrebat în legătură cu ce schimbări trebuie să facă FRF pentru ca echipa națională a României să funcționeze mai bine, „Baciul” nu s-a ferit să trimită săgeți către conducătorii Federației.

„Dumneavoastră mă provocați să fac consultanță, dar consultanța se plătește și nu am fost plătit de Federația Română de Fotbal să fac consultanță. Deci, dacă vor veni vreodată și vor dori să afle părerea mea, consultanța se plătește”, a spus Gică Popescu într-un interviu acordat celor de la Europa Liberă.

Gică Popescu refuză să mai conducă fotbalul românesc

Totodată, Gică Popescu a transmis că nu are de gând să mai accepte vreodată o funcție de conducere în fotbalul românesc.

"Este un subiect delicat. Orice aș spune legat de acest subiect va fi considerat că sunt în opoziție. Eu am încetat de mult să fiu în opoziție, pentru că nu mai reprezintă o prioritate pentru mine această funcție de conducător al fotbalului românesc.

Am încercat la un moment dat, nu s-a putut, OK, mergem înainte cu alte proiecte, cu alte dorințe, însă eu nu văd nicio speranță pentru că, dacă în opt ani de zile nu s-au făcut lucruri, de ce să am speranțe că se vor întâmpla în următorii patru ani de zile? Nu am nicio speranță", a mai spus Gică Popescu, citat de Prosport.

De ce se retrag fotbaliştii români din echipa naţională. Dorinel Munteanu: Nu au simţit această bucurie. Să renunţi e cel mai uşor

"Eu cred că este o problemă la nivelul atmosferei din cadrul lotului. Nu doar aceşti jucători s-au retras, ţinem minte şi de Mirel Rădoi, au mai fost şi alţii. Atmosfera spune totul!

Un jucător ca Mitriţă poate câştiga meciuri, dacă e în formă bună. Dar nu sunt agreaţi! Nu e o atmosferă propice la echipa naţională pentru performanţă!", a declarat Dorinel Munteanu, exclusiv pentru DC NEWS şi Lider FM.

Am continuat, însă, subiectul, şi am vrut să aflăm de ce jucătorii şi-au pierdut plăcerea de a juca, având în vedere că fotbalul este, până la urmă, un joc.

"Fotbalul e un joc, da, dar ca să ai performanţă, acest joc trebuie să fie organizat. Trebuie să fie bine făcut. Pentru că deşi eşti talentat, nu poţi avea performanţe doar aşa. Trebuie să fie o atmosferă propice, selecţionerul trebuie să fie un bun pedagog, nu doar un bun antrenor. Eu cred că sunt multe probleme la echipa naţională în momentul de faţă, care îi afectează pe jucători, şi ei renunţă foarte uşor. Cel mai uşor este să renunţi. Asta e ce văd eu din exterior. Să vorbim şi de Tătăruşanu. El de ce s-a retras? Ei, ca jucători, nu pot spune exact ce e acolo, dar eu cred că sunt lucruri care nu funcţionează!", a mai spus fostul mijlocaş al naţionalei.

