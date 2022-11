Economia Rusiei a intrat oficial în recesiune. Analist: Perspectiva încă rămâne sumbră!

PIB-ul Rusiei a scăzut cu 4% în al treilea trimestru din 2022, marcând al doilea trimestru consecutiv de contracție economică ce a cauzat o lovitură masivă capacității președintelui Vladimir Putin de a-și finanța operațiunea militară în Ucraina.

Agenția federală de statistică a Moscovei, Rosstat, a anunțat că Rusia a intrat în recesiune. În al doilea trimestru, pe măsură ce sancțiunile occidentale au început să intre în vigoare, economia Rusiei s-a contractat cu 4,1 procente. Economia Rusiei a suferit o scădere masivă a comerțului după ce majoritatea țărilor occidentale au adoptat sancțiunile radicale și devastatoare în urma invaziei Ucrainei.

Două trimestre succesive de creștere economică negativă constituie o recesiune, conform definiției oficiale.

„Există puține semne în ultimele date lunare că va avea loc o redresare susținută și credem că scăderea s-ar putea agrava în T4 și T1 din 2023 odată cu mobilizarea recentă a rezerviștilor și cu intrarea în vigoare a embargoului petrolier impus de Uniunea Europeană”, a declarat Liam Perch, analist senior de piețe la Capital Economics.

Rusia a avut un colac de salvare

Au existat, totuși, câțiva factori care ar fi putut atenua impactul sancțiunilor occidentale asupra economiei ruse. Rusia a reușit să continue să exporte combustibili fosili în Asia – deși nu la cantitățile și prețurile cu care era obișnuită în comerțul cu Europa.

De asemenea, Rusia a continuat să exporte petrol către UE, în ciuda faptului că a întrerupt aprovizionarea cu gaze naturale către blocul comunitar în septembrie. Având în vedere că mai mulți producători masivi de combustibili fosili susținuți de stat sunt esențiali pentru economia rusă, Putin a fost considerat pe scară largă ca fiind capabil să-și finanțeze invazia Ucrainei cu venituri din petrol și gaze.

Economiștii au spus că exporturile către China, Belarus și Turcia au crescut brusc în al treilea trimestru al anului, iar sectorul bancar al Rusiei a reușit să se stabilizeze. Cu toate acestea, Perch a spus că perspectiva „rămâne încă sumbră”.

„Cele mai recente date pentru septembrie arată că activitatea se stabilizează mai degrabă decât se recuperează”, a spus Perch.

„Mobilizarea rezerviștilor din septembrie poate provoca o scădere bruscă a cererii în trimestrul IV. Și embargoul UE asupra importurilor de țiței și produse petroliere din Rusia va afecta industria și exporturile anul viitor. Credem că va mai dura până cel puțin la jumătatea anului 2023 ca economia să înceapă o redresare susținută”, a mai precizat el.

Înainte ca efectele sancțiunilor să fie resimțite pe deplin, economia Rusiei a crescut cu 3,5% de la an la an în primul trimestru al anului 2022. Ministerul Economiei din Rusia estimează că PIB-ul va scădea cu 2,9% în acest an, în timp ce Banca Centrală se așteaptă la 3-3,5%, conform RMX.

