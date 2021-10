Ea este prima asistentă TV transgender din România

În urma unei selecții făcute de Antena Stars, Andreea, o tânără de 31 de ani, a fost aleasă să fie asistentă TV în cadrul unei emisiuni cu Iulia Albu. Andreea este pasionată de modă și de make-up și, la prima vedere, poți spune despre ea că e o femeie sexy, scrie unica.ro.

Andreea a povestit cum a ales să își schimbe viața după o discuție cu tatăl ei, dar și cum a ajuns să fie asistentă într-o emisiune de televiziune.

“La interviu le-am spus povestea vieții mele și li s-a părut inspirațională, așa că mi-au propus să apar chiar și într-un episod dedicat mie. Decizia asta nu am luat-o pe loc, am avut nevoie de un pic de curaj să-mi expun viața așa, într-o emisiune TV. (...) Legat de emisiunea I.A. cu Stil, pe lângă faptul că aș vrea să mulțumesc întregii echipe, eu cred că dacă am reușit ca din 10 oameni care s-au uitat la TV să schimb măcar părerea a 3 dintre ei, despre persoanele trans, pentru mine scopul a fost atins și sunt fericită. Totodată, experiența asta m-a schimbat și pe mine, mi-am dat seama că pot mai mult și că vreau mai mult. Mi-ar plăcea să lucrez în televiziune pe viitor”, a declarat Andreea.

Cine a susținut-o pe Andreea

Întrebată cine a susținut-o pe parcursul tranziției, pentru că adolescența e o perioadă complicată pentru oricine, Andreea a declarat că tatăl ei.

“Pe părinții mei i-am pus în temă cu situația mea abia când am împlinit 19 ani, pentru că până atunci nu am avut curaj. Tata a avut o reacție frumoasă, pentru care îi mulțumesc și îl iubesc din toată inima. Mi-a spus că știa din prima clipă, dar că a așteptat să mă maturizez și să îmi deschid eu sufletul în fața lui. Pe de altă parte, mama a avut o reacție foarte urâtă… Ea a plecat în Spania de când aveam eu 14 ani și nu s-a mai întors niciodată, astfel că relația se răcise. Chiar și așa, nu mă așteptam la cuvintele pe care mi le-a spus… Mi-a zis să mă duc la doctor, că am înnebunit, mi-a spus că o fac de rușine. Ne lăsase cu o grămadă de datorii, pe care a trebuit să mă chinui singură să le plătesc, ea nu m-a mai susținut financiar de la 15 ani. Dar nu o judec, am iertat-o și acum pot spune că îi mulțumesc și ei pentru că abandonul acesta m-a maturizat, a fost o lecție care m-a făcut să devin omul de astăzi”, a mai spus Andreea.