E.S. Adrian Zuckerman: Respingeți extremismul! Sprijiniți-l pe Nicușor Dan

Adrian Zuckerman s-a născut la București, în 1956, iar părinții săi au emigrat în SUA când avea nouă ani. E.S. a activat ca avocat în New York City înainte de a fi nominalizat ca ambasador al SUA în România de către președintele Donald Trump. În timpul mandatului său, cele două țări au semnat un „Plan de cooperare în domeniul apărării” și un acord pentru finanțarea și reabilitarea unui reactor nuclear și construirea a două noi reactoare nucleare la Cernavodă. În valoare de 8 miliarde de dolari și finanțat cu până la 7 miliarde de dolari de către Banca de Export-Import a Statelor Unite, acesta este cel mai mare proiect derulat între cele două țări.

Textul scrisorii publicate de Excelența Sa Ambasadorul Adrian Zuckerman (ret.) este următorul:

Dragii mei prieteni,

Vă scriu cu privire la circumstanțele grave cu care se confruntă acum România. M-am născut în România și am avut norocul să scap de ororile regimului comunist atunci când, copil fiind, am emigrat în Statele Unite împreună cu familia mea. Am avut oportunitatea de a crește și de a trăi într-o țară liberă și democratică. Familia mea a supraviețuit naziștilor și celui de-al Doilea Război Mondial, legionarilor și regimului comunist îngrozitor. Căderea Cortinei de Fier și revoluția din 1989 au fost un moment istoric de eliberare pentru România, pe care nu credeam că îl voi vedea vreodată în timpul vieții mele.

Am revenit în România în 2019. A fost onoarea vieții mele când am acceptat cu recunoștință nominalizarea președintelui Trump de a servi ca Ambasador al Statelor Unite în România – patria strămoșilor mei. România ocupă un loc sacru în inima mea. Am luptat neclintit pentru a-i promova democrația, libertatea, prosperitatea și relația bilaterală cu Statele Unite.

Din păcate, astăzi ne confruntăm cu un alt moment istoric - posibilitatea ca un candidat extremist să câștige alegerile prezidențiale din 18 mai și să anuleze toate progresele pe care România le-a realizat în ultimii 35 de ani.

Acest candidat extremist reprezintă un pericol clar și prezent pentru democrație, libertate și prosperitate. El repetă discursul lui Putin, încercând să scoată România din Uniunea Europeană, NATO și relația euro-atlantică, transformând-o într-un stat autoritar ca Rusia - un nou Belarus.

Acest extremist încearcă să se deghizeze în mișcarea anti-woke, anti-DEI și anti-globalistă izolaționistă. Totuși, acesta este doar un văl subțire pentru a ascunde planul autoritarist al lui Putin, conceput pentru a prelua controlul României fără a trage un foc de armă. România, alături de Polonia, este un apărător de nădejde al flancului estic al Europei împotriva agresiunii rusești. Este o țintă strategică principală pentru Rusia lui Putin în acțiunile sale cibernetice, hibride și cinetice împotriva practic tuturor țărilor europene.

Vă îndemn să nu vă lăsați induși în eroare de acest extremist. Vă îndemn să păstrați libertatea, democrația și prosperitatea. După rezultatele neașteptat de bune ale extremistului în primul tur al alegerilor, mulți dintre voi au început să aibă îndoieli că România poate fi salvată.

Nu aveți aceste îndoieli! România poate și trebuie salvată de la prăpastie. România nu ar trebui să fie forțată din nou în sărăcie, umilință și izolare. Nu putem permite să se întâmple acest lucru - trebuie să stăm uniți, să ne respectăm unii pe alții și să continuăm pe calea către un viitor mai bun. Prea mulți au sacrificat prea mult și și-au dat viețile pentru democrația, libertatea și prosperitatea României.

Nu vă certați între voi despre cine este vinovat sau de ce este vinovat pentru succesul aparent al extremistului. Niciunul dintre voi nu este vinovat - extremistul este de vină, rușii sunt de vină. Extremistul nu va reuși dacă ne unim cu un singur scop - să salvăm libertatea și democrația României.

Problemele care au separat candidații politici între ei sunt acum depășite. Există un singur candidat acum, Nicușor Dan, care are nevoie de sprijinul vostru pentru a-l învinge pe extremist. Are nevoie de sprijinul vostru necondiționat și nedivizat. Trebuie să ne unim în spatele său.

Îi felicit pe acei lideri politici care și-au exprimat deja sprijinul necondiționat pentru Nicușor Dan. Îi îndemn pe ceilalți lideri politici, care nu sunt extremiști, să-l sprijine și ei, fără echivoc, pe Nicușor Dan. Îi îndemn pe toți românii, în special pe liderii politici, să își examineze conștiința și să salveze viitorul României. Viitorul copiilor voștri, nepoților voștri și generațiilor viitoare este în mâinile voastre.

Nu uitați că, nici astăzi, la treizeci și cinci de ani de la revoluție, România încă nu și-a revenit complet după daunele provocate de cincizeci de ani de comunism. Dacă extremistul va reuși să subjuge România sub conducerea autoritară a lui Putin, ca Belarusul, vor trece multe generații până când țara va scăpa de o astfel de conducere și va repara daunele. Nu dați atenție extremistului și influencerilor săi plătiți, interni și externi, care vor să fure libertatea României. Istoria își va aminti și nu va judeca blând pe acei români care au abandonat democrația în favoarea extremismului.

Vă îndemn să păstrați vie speranța, să păstrați vie libertatea, democrația și prosperitatea, să respingeți extremismul și să îl sprijiniți pe Nicușor Dan.

Dumnezeu să binecuvânteze România și pe fiecare dintre voi.

Amb. Adrian Zuckerman (ret)

