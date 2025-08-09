E posibil să fii lovit de fulger în casă? Cum poate „intra” fulgerul în apartamentul tău și cum să te protejezi

Fulgerele sunt fenomene naturale spectaculoase, dar pot fi și extrem de periculoase. De regulă, fulgerul lovește obiecte înalte sau deschise în aer liber. Însă doar de regulă.

Căci există și o posibilitate, deși mică, ca acesta să provoace accidente și în interiorul locuințelor.

Cum poate lovi fulgerul în casă?

În primul rând, fulgerul nu lovește direct o persoană aflată în interiorul unei clădiri, însă impactul poate ajunge prin elementele metalice sau electrice ale construcției. Când fulgerul lovește o clădire, energia sa electrică urmează calea cu cea mai mică rezistență, iar aceasta poate fi: instalațiile electrice (prize, cabluri, aparate electrice), conductele metalice de apă sau de încălzire, antenele metalice sau alte elemente exterioare conectate.

Astfel, o persoană aflată în contact cu aceste obiecte sau aparate poate suferi un șoc electric sau arsuri cauzate de curentul care se propagă prin ele.

Ce ar trebui să faci, deși șansele unui asemenea incident sunt mici? Evită folosirea aparatelor electrice și a telefoanelor cu fir în timpul furtunii. Acestea pot transmite șocul electric.

Totodată, nu atinge țevile metalice sau obiectele metalice conectate la exterior, deoarece pot conduce electricitatea, dar și stai departe de ferestre și de uși pentru a reduce riscul de a fi lovit indirect.

Nu în ultimul rând deconectează, dacă este posibil, aparatele electronice importante pentru a le proteja de supratensiuni cauzate de fulger.



Cât de mare este riscul să fii lovit de fulger în casă?

Riscul de a fi lovit de fulger în casă este mult mai mic decât în exterior, dar nu este zero. Majoritatea accidentelor cu fulgere în interior sunt cauzate de contactul cu echipamentele electrice sau elementele metalice conduse de curentul generat de fulger.

Experții recomandă precauție maximă în timpul furtunilor puternice și respectarea acestor reguli simple pentru a preveni accidentele.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News