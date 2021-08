E oficial! FCSB-ul lui Becali l-a transferat pe atacantul Claudiu Keşeru / VIDEO

'FCSB anunţă revenirea lui Claudiu Keşeru, care va îmbrăca din nou tricoul roş-albastru, începând de astăzi. Atacantul în vârstă de 34 de ani, care a înscris 28 de goluri şi a reuşit 9 pase de gol în cele 48 de partide jucate pentru FCSB în 2014, a semnat contractul şi se va antrena miercuri sub comanda lui Edward Iordănescu. Clubul nostru îi urează bun venit şi să aibă parte de cât mai multe succese în tricoul roş-albastru', scrie FCSB pe contul oficial de Facebook al echipei.

Claudiu Keşeru şi-a reziliat, vineri, contractul cu Ludogoreţ Razgrad, după şase ani în care a îmbrăcat tricoul campioanei Bulgariei. În cariera sa, atacantul român a mai evoluat la formaţiile FC Bihor, FC Nantes, FC Libourne, Tours FC, SCO Angers, SC Bastia şi Al Gharafa SC.

Gigi Becali îl susţine pe Edi Iordănescu după înfrângerea cu CFR Cluj: Am vorbit acum pentru a fi ferm

Gigi Becali, finanţatorul celor de la FCSB, îl încurajează pe Edi Iordănescu, antrenorul echipei, după înfrângerea dură suferită cu cei de la CFR Cluj, scor 4-1.

"L-am pus pe Edi, am încredere în el, merg pe mâna lui. Ce s-a întâmplat aseară a fost ghinionul cu apa, noi nu suntem echipă să jucăm pe baltă. În al doilea rând, accidentările lui Coman și Șut și gafele lui Octavian Popescu și Vlad.

Merg pe mâna lui Edi, este un fleac diferența de 12 puncte, sunt 6 puncte la ora asta pe care le putem diminua sau să trecem peste ei chiar la sfarsitul sezonului regulat. Nu am nicio problemă, am răbdare, stiu ce lucrează Edi. El e puțin descurajat, îi transmit prin voi să nu deznădăjduiască, pentru că va fi bine. Nu mai vreau să vorbesc! Acum am vorbit pentru a fi ferm. Merg pe mâna lui Edi, că va face treabă', a declarat Gigi Becali, la ProX (Citește știrea aici).