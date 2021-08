Gigi Becali îl susţine pe Edi Iordănescu după înfrângerea cu CFR Cluj: Am vorbit acum pentru a fi ferm

"L-am pus pe Edi, am încredere în el, merg pe mâna lui. Ce s-a întâmplat aseară a fost ghinionul cu apa, noi nu suntem echipă să jucăm pe baltă. În al doilea rând, accidentările lui Coman și Șut și gafele lui Octavian Popescu și Vlad.

Merg pe mâna lui Edi, este un fleac diferența de 12 puncte, sunt 6 puncte la ora asta pe care le putem diminua sau să trecem peste ei chiar la sfarsitul sezonului regulat. Nu am nicio problemă, am răbdare, stiu ce lucrează Edi. El e puțin descurajat, îi transmit prin voi să nu deznădăjduiască, pentru că va fi bine. Nu mai vreau să vorbesc! Acum am vorbit pentru a fi ferm. Merg pe mâna lui Edi, că va face treabă', a declarat Gigi Becali, la ProX.

Edi Iordănescu, mână liberă la FCSB

Este o bucurie, un sentiment de satisfacție, este o onoare, simt treaba asta. E și o provocare, în același timp, dar cred că cuvântul cheie e responsabilitatea. Simt o responsabilitate enormă, vin după o performanță foarte frumoasă. Am venit aici cu cea mai mare convingere ca noi, toți, uniți, organizați, împreună cu susținerea conducerii, a patronului și a suporterilor să reușim să producem performanță. (...)

Suporterii să aibă încredere în noi, în munca noastră. Sunt foarte conștient că e greu să faci promisiuni concrete și să oferi anumite garanții, dar atunci când te dedici n-ai cum să nu mergi decât în sus. E adevărat că trebuie să avem și puțină șansă. E plină competiție, totul e pe fast-forward și e puțin timp la dispoziție.

Doar împreună putem reuși. Îi aștept din nou aproape pe suporteri, le știu supările, le știu așteptările. Să aibă încredere că sunt omul potrivit pentru a regenera toată această stare de spirit și pentru a construi ceea ce ei așteaptă. Le garantez că foarte multe lucruri pe care le-au digerat mai greu și nu le-au plăcut vor fi 100% în mâna mea. Mi-asum tot ce înseamnă activitatea echipei, rezultatele echipei. Totul va fi în responsabilitatea și puterea mea de decizie", a spus Edi Iordănescu, pentru FCSB TV.