Dusan Uhrin, după înfrângerea cu Rapid: Trebuie să vorbim de baraj

Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Dusan Uhrin Jr, a declarat, duminică seara, după înfrângerea cu Rapid, scor 3-1, că formaţia sa nu se poate salva de la retrogradare în acest sezon decât disputând barajul.



"Este imposibil să joci un fotbal bun după asemenea greşeli cum am făcut noi. În repriza a doua consider însă că am jucat bine. Aş fi preferat să reuşim să înscriem încă un gol şi să luptăm în continuare, însă acest lucru nu s-a întâmplat. Nu vreau să vorbesc public despre vinovăţii după acest meci, o să discut cu jucătorii mâine. Eu acum trebuie să pregătesc echipa pentru baraj. Şi trebuie să îmbunătăţim multe lucruri. Eu sunt realist şi spun că trebuie să vorbim de baraj", a afirmat tehnicianul la postul Digisport.

Situația e grea, mai spune cehul





"Mai sunt multe puncte rămase în joc până la final. Este o situaţie destul de grea, avem mulţi jucători accidentaţi. De ce s-au făcut atât de multe schimbări de jucători? Nu e o întrebare pentru mine. Când vrei să construieşti o echipă nu poţi să schimbi atât de mult. Nu este timp suficient, consider că fiecare meci este decisiv pentru noi. Dacă jucătorii nu au încredere nu avem însă cum să progresăm", a adăugat Dusan Uhrin Jr.

Rapidul câștigă acasă cu Dinamo după 14 ani

FC Rapid Bucureşti a învins-o pe FC Dinamo Bucureşti cu scorul de 3-1 (3-1), duminică seara, pe teren propriu, la Mioveni, într-un meci din prima etapă a fazei play-out a Ligii I de fotbal.



Rapid a reuşit să marcheze de două ori în primele zece minute, prin Alexandru Ioniţă II (3) şi Mattias Kait (8), apoi Dinamo a redus din diferenţă prin Vlad Morar (11), care a marcat în premieră în tricoul echipei din Şoseaua Ştefan cel Mare. Adrian Bălan a înscris al treilea gol al Rapidului (30), din lovitură liberă, profitând de plasamentul greşit al portarului Cristiano Figueiredo.

De când a venit Mutu, Rapidul a învins de două ori la rând

Rapid are două victorii consecutive în Liga I, ambele după numirea lui Adrian Mutu ca antrenor. Cehul Dusan Uhrin jr a debutat cu stângul în acest al treilea său mandat la Dinamo. Dinamo are trei înfrângeri consecutive în campionat. În sezonul regulat, ambele meciuri directe s-au încheiat la egalitate, 1-1.



FC Rapid Bucureşti - FC Dinamo Bucureşti 3-1 (3-1), Stadion Orăşenesc - Mioveni

Au marcat: Alexandru Ioniţă II (3), Mattias Kait (8), Adrian Bălan (30), respectiv Vlad Morar (11).

Arbitru: Sebastian Colţescu (Craiova); arbitri asistenţi: Vasile Marinescu (Bucureşti), Sebastian Eugen Gheorghe (Suceava); arbitru de rezervă: Andrei Florin Chivulete (Bucureşti)

Observatori: Eduard Dumitrescu (Piteşti) - CCA, Imilian Şerbănică (Bragadiru/Ilfov) - LPF

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News