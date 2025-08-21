După Polonia, un alt stat NATO impune restricții aeriene din cauza dronelor rusești

Războiul declanșat de Rusia în Ucraina se resimte tot mai frecvent în țările NATO din regiune.

Lituania, stat membru NATO, a declarat o zonă de interdicție aeriană de 90 de kilometri în apropierea capitalei, de-a lungul frontierei cu Belarus, ca răspuns la pătrunderea unor drone din această direcție, informează Reuters.

„Această măsură a fost luată având în vedere situația de securitate și amenințările la adresa societății, inclusiv riscurile pentru aviația civilă cauzate de încălcările spațiului aerian de către aeronave fără pilot”, a transmis joi, printr-un comunicat, un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării.

Forțele armate lituaniene pot intercepta dronele care încalcă spațiul aerian

Zona de interdicție aeriană va permite forțelor armate lituaniene să reacționeze la încălcările spațiului aerian, se precizează în comunicat.

Lituania are o frontieră de 679 de kilometri cu Belarus, aliat apropiat al Rusiei. Capitala Vilnius se află la aproximativ 30 de kilometri de graniță.

Zona de interdicție aeriană se extinde de la sol până la 3,7 kilometri, potrivit notificării autorității de navigație aeriană. Aeronavele care pătrund în această zonă riscă „interceptarea și/sau angajarea în luptă”.

Lituania a solicitat NATO suplimentarea apărării aeriene după ce două aeronave militare fără pilot, identificate ca drone Gerbera - construite de Rusia și folosite în atacurile împotriva Ucrainei - au intrat în spațiul său aerian din Belarus în iulie și s-au prăbușit.

În cel mai recent incident, pe 28 iulie, o dronă încărcată cu 2 kg de explozibil a survolat Vilnius înainte de a se prăbuși într-un poligon militar folosit de armata germană, la aproximativ 100 km de frontieră. Autoritățile au declarat că drona era probabil destinată Ucrainei, dar a fost deviată de sistemele de apărare ale acesteia.

O altă dronă Gerbera a pătruns în Lituania din Belarus pe 10 iulie, ceea ce a dus la evacuarea temporară în adăposturi antiaeriene a premierului de atunci, Gintautas Paluckas, și a președintelui Parlamentului, Saulius Skvernelis, până când autoritățile au stabilit că aparatul nu reprezenta un pericol.

Nu e singura țară NATO care se confruntă cu probleme

Oficiali polonezi au raportat miercuri, 20 august, că o dronă rusească s-a prăbușit într-un câmp din estul Poloniei, incident pe care ministrul Apărării l-a descris drept o provocare. CITEȘTE MAI MULT: Dronă rusească, prăbușită în estul Poloniei, la un an după un incident similar. Polonia: Rusia provoacă din nou țările NATO

Estonia a instituit, la rândul său, o zonă de interdicție aeriană de-a lungul întregii frontiere cu Rusia, între 31 iulie și 25 august, invocând „activitatea dronelor”, potrivit paginii oficiale a autorității sale de navigație aeriană.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News