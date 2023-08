După actori și scenariștii, cântăreții ar putea protesta împotriva creației inteligenței artificiale. Interviu cu Hozier, autorul „Take Me to Church”

Actorii și scenariștii de la Hollywood fac în prezent grevă din cauza unui conflict legat de contracte mai bune și protecție față de utilizarea AI, conform BBC. Hozier a transmis sursei citate că ar participa la o acțiune similară de grevă în industria muzicală. Cântărețul a adăugat că nu este sigur dacă AI “îndeplinește definiția artei”.

În iulie, scenariștii și actorii de la Hollywood au ieșit în stradă pentru prima dată în ultimele decenii. Printre nemulțumirile lor se afla o propunere a Alianței Producătorilor de Film și Televiziune de a păstra “replici digitale” ale actorilor. Dar muzicienii nu au urmat încă exemplul privind amenințarea pe care AI o reprezintă pentru propria lor industrie.

Tehnologia ar putea fi folosită pentru a compune melodii sau pentru a imita artiști celebri. În aprilie, o melodie care folosea AI pentru a clona vocile lui Drake și The Weeknd a fost retrasă de pe serviciile de streaming după critici că ar încălca drepturile de autor.

Nu creează pe baza unei experiențe umane

Întrebat dacă și-ar imagina să facă grevă din cauza pericolului pe care AI îl reprezintă pentru muzică, Hozier, al cărui nume real este Andrew John Hozier-Byrne, a spus: “Să mă alătur în solidaritate dacă ar exista… o acțiune în acest sens? Cu siguranță.”

“Dacă [AI este] artă sau nu, cred că este aproape o dezbatere filosofică”, cântărețul nominalizat la Grammy, cunoscut pentru melodia sa Take Me to Church, i-a spus prezentatoarei Victoria Derbyshire. “Nu poate crea ceva bazat pe o experiență umană. Așa că nu știu dacă îndeplinește definiția artei.”

Săptămâna trecută, Financial Times a relatat că Google și Universal Music sunt în discuții pentru a licenția melodii și voci ale artiștilor pentru piese generate de AI. În timpul interviului său, Hozier a vorbit și despre moartea colegei sale irlandeze Sinéad O’Connor.

Hozier a scris un mare hit despre orientarea sexuală

Single-ul său de debut Take Me to Church, despre care a spus că critică învățătura bisericii despre “rușinea legată de orientarea sexuală”, a ajuns pe primul loc în 12 țări și rămâne cea de-a 30-a melodie cea mai ascultată din toate timpurile.

“Cred că sensibilitatea s-a schimbat”, a spus Hozier despre diferența de reacție. “Asta era un tabu la vremea aceea.” Hozier a sugerat că “declarația de misiune” a single-ului său de debut este “mai aplicabil acum decât era acum 10 ani”. “Nu sunt încântat de asta, dar cred că în unele feluri este mai aplicabil… Nu aveam zone libere LGBTQ+ în Uniunea Europeană acum 10 ani”, a spus el.

Ce e diferit astăzi

“Nu aveam miliții înarmate care așteptau în afara spațiilor gay și queer și cu această amenințare teribilă care plutea asupra lor.” Când a fost întrebat dacă ar cânta vreodată în Rusia, Arabia Saudită sau alte state care reprime minoritățile, artistul a descris problema ca fiind “una delicată”. “Nu reprimăm noi minoritățile aici? Sau în America?” a întrebat el, dezvăluind că a refuzat o invitație la un eveniment care era sponsorizat de statul rus.

“Am fost invitat să cânt odată în Vatican, ceea ce a fost interesant… M-au invitat să cânt Take Me to Church, cred, la un moment dat.” “Și ai spus nu?” l-a întrebat Derbyshire. “Oh, da. Ar fi fost distractiv”, a glumit Hozier.

