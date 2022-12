Dumitru Pop Tincu, maestrul popular al Cimitirului Vesel din Săpânţa, a murit

Dumitru Pop Tincu a murit la 67 de ani, în urma unei boli. Artistul a participat în 2020 şi la o emisiune de la Chefi la cuţite.

„Azi ne-a părăsit, după o grea suferință, marele meșter Dumitru Pop Tincu din Săpânța (25 august 1955-15 decembrie 2022), crucer, sculptor, pictor și poet, Tezaur Uman Viu, Ambasador al Turismului Maramureșean, membru al Academiei Artelor Tradiționale din România, cel mai cunoscut și mediatizat creator popular maramureșean, cu nenumărate apariții media începând de la New York Times la BBC, cu expoziții de la Tel Aviv la Varșovia, cu lucrări din Tokyo până la Paris… Albastrul de Săpânța este, acum, mai întunecat, mai trist…Sincere condoleanțe îndureratei familii! Rămas bun, maestre!”, a scris Teofil Ivanciuc, un cunoscut ghid de turism din Maramureș, pe pagina sa de Facebook.

Dumitru Pop Tincu și-a ănceput ucenicia de la vîrsta de 9 ani, iar din 1977 a scris de unul singur poveştile semenilor lui.

Cimitirul Vesel din Săpânța a fost înființat de Stan Ioan Pătraș, iar Dumitru Pop Tincu este cel care a dus mai departe munca mentorului său.

Cel care îi va urma tradiția este chiar ginerele său, un stră-stră-nepot de-al lui Stan Ioan Pătraş. O cruce precum cele 800 din Cimitirul Vesel costă între 2.500 şi 4.000 de lei.

Din anul 2009, cimitirul este obiectivul festivalului anual „Drumul Lung spre Cimitirul Vesel”.

Unele cruci sunt pictate pe ambele părți. Pe o parte este plasată o descriere a vieții celui îngropat, iar pe cealaltă — o descriere a motivului morții. Majoritatea crucilor sunt scrise cu greșeli de ortografie și variante arhaice de scriere.

Ce se află scris pe crucea fondatorului Cimiturului, Stan Ioan Pătraș

De cu tînăr copilaș

Io am fost Stan Ion Pătraș

Să mă ascultaț[sic] oameni buni

Ce voi spune nu-s minciuni



Cîte zile am trăit

Rău la nime n-am dorit

Dar bine cît-am[sic] putut

Orișicine mia[sic] cerut



Vai săraca lumea mea

Că greu am trăit în ea

Pe o altă piatră scrie:

Sub această cruce grea

Zace biata soacră-mea

Trei zile de mai trăia

Zăceam eu și cetea ea.

Voi care treceți pă aici

Încercați să n-o treziți

Că acasă dacă vine

Iarăi[sic] cu gura pă mine

Da așa eu m-oi purta

Că-napoi n-a înturna

Stai aicea dragă soacră-mea

