Dronă militară, descoperită pe o plajă din Bulgaria /foto în articol

Un incident neobișnuit a atras atenția localnicilor și turiștilor vineri dimineață pe o plajă din Bulgaria. O dronă militară a fost observată plutind în Marea Neagră, în apropierea unei zone neamenajate.

Semnalul a fost transmis în jurul orei 9:36 de un bărbat care se plimba pe malul mării și a sesizat prezența unui obiect suspect, asemănător unei aeronave fără pilot. Potrivit poliției, drona a ajuns pe țărm și zona a fost izolată pentru a evita orice risc, scrie presa bulgară.

Ministerul Apărării bulgar a informat că un echipaj specializat al Forțelor Navale a evaluat obiectul. „După efectuarea recunoașterii, obiectul a fost identificat ca un aparat de zbor (dronă), care nu conține substanțe explozive și nu prezintă pericol. Cu permisiunea șefului Statului Major al Forțelor Navale, echipa specializată a transportat obiectul la Baza Navală Burgas”, se arată în comunicat.

Operațiunea a fost realizată la solicitarea prefectului regiunii Burgas și cu aprobarea șefului apărării. Zona a fost securizată, iar drona, care măsura aproape un metru, a fost ridicată pentru expertiză. Martorii au remarcat că lipseau partea din spate și aripa dreaptă, iar toate componentele metalice erau ruginite, semn că aparatul a stat mult timp în apă.

Experții militari au confirmat că drona nu reprezenta un pericol, dar analiza detaliată va stabili originea și tipul exact al dispozitivului. Este al doilea incident de acest fel în ultimele săptămâni: în august, o dronă militară a fost descoperit pe plaja Harmanite din Sozopol, după ce a plutit aproape o lună în mare, fiind distrusă ulterior de echipele specializate ale Forțelor Navale.

???????????????? Wreckage of Ukrainian kamikaze drone "Sych" washed up on Bulgarian coast, beach temporarily closed. pic.twitter.com/0GTip6epHI — MAKS 25 ???????????? (@Maks_NAFO_FELLA) September 12, 2025

