Drama pensionarilor din România. O bătrână a făcut împrumut de 50 de lei la CAR ca să poată supraviețui. "Mi-e și frică să mă duc la alimentară"

Este cazul Elenei Balaci, o pensionară în vârstă de 80 de ani, care a cerut 50 de lei de la Casa de Ajutor Reciproc. Avea nevoie urgentă de bani pentru că altfel nu putea nici măcar să-și înmormânteze soțul. Bătrâna are, după o viață de muncă, o pensie de doar 913 de lei.

„Am făcut și de 50 de lei. După ce a murit bărbatul meu am avut pensie de urmaș că nu ieșisem la pensie și era foarte mic. Am intrat cu pensia aia, cu banii ăia vechi și puțin, puțin, puțin, că puțini sunt și acum, 900, și în perioada asta am făcut împrumut la CAR, că au avut și vecinele și din 97 de prin 2000 sunt și acum la CAR. Luam aproape de două ori pe an. Aveam fondul mic. După ce am făcut bărbatului ce trebuia de înmormântare, zic, unde să împrumut că de la vecini n-am vrut să împrumut. Astăzi îl plătesc, astăzi fac și cerere de CAR.

Acum am intrat în pensia mea și cu măririle astea 913 lei. Vă arăt talonul de pensie. Nici acum nu e pe roze. Și acum fac CAR. Din 6 în 6 luni fac. Iau pe 6 luni, plătesc. Ca să plătesc primăvara impozitul la casă, întreținere. Termen 6 luni. Că așa-l pun. Că iau 5 – 6 milioane ca să fac iar altul pe 6 luni. Trebuie să-i dau. Că acum sunt bătrână, nu mai fac alte mâncăruri, mănânc și eu ce pot. Mai ciugul și eu cu croitoria un pic. Te limitezi. Nu mai ies, nu mai trebuie haine, îmbrăcăminte. (...) Mie mi-e și frică să mă duc la alimentară. Mi-e și frică. Nu-ți mai e nici foame când știi că trebuie să cumperi.”, a declarat bătrâna la RealitateaPlus.