Dragoș Boța, după ce bărbatul care a comandat asasinarea sa a fost adus din Italia: Contează cum îți faci datoria, nu cum se termină povestea

Jurnalistul Dragoș Boța a fost contactat de DCNews pentru a comenta aducerea în țară a bărbatului care i-a condamnat asasinarea. Potrivit lui, ancheta a arătat deja că individul nu a acționat singur, iar implicate în acest caz sunt mai multe persoane, inclusiv un polițist. Aceasta nu este prima amenințare din cariera sa de jurnalist, ne-a povestit Dragoș Boța. Anul trecut s-a trezit cu mașina incendiată. Întrebat dacă se teme de o posibilă răzbunare, Dragoș Boța a spus: "Contează cum îți faci datoria, nu contează că se termină povestea. Ca jurnalist de investigație sunt niște riscuri pe care trebuie să ți le asumi".

DC NEWS: Ce urmează după aducerea în țară a celui care v-a comandat asasinarea?

Dragoș Boța: A fost trimis în judecată de DIICOT și va intra pe procedurile judiciare obișnuite. Urmează să i se confirme mandatul de arestare, ulterior dosarul intră pe procedura de cameră preliminară, iar apoi, va începe efectiv procesul, cam aceștia sunt pașii. În plus, Lucian Boncu are deja alte dosare care îl așteaptă în instanță. La Curtea de Apel Timișoara, de mai multe ori în procesul în care a fost condamnat în primă instanță la 12 ani și o lună pentru grup infracțional organizat, trafic de cocaină, punerea la dispoziție a locuinței pentru consum de droguri și alte infracțiuni, a stagnat deoarece era plecat, iar acolo cel mai probabil va reîncepe procesul și este foarte posibil ca în câteva termene, poate chiar într-un termen sau două, să se dea sentința definitivă. Mai are alte două dosare, tot la Curtea de Apel urmează să se judece apelul pe care l-a făcut împotriva sentinței în dosarul în care a fost condamnat în primă instanță la 4 ani de închisoare pentru că a ucis o bătrână când conducea mașina sub influența cocainei și mai este un alt dosar care se judecă încă în primă instanță, în care este acuzat de sechestrarea, împreună cu alți membri ai grupării, a unui taximetrist bucureștean, de asemenea un dosar aflat aproape de finalizare în primă instanță.

Complice, acord de recunoaștere cu DIICOT

DC NEWS: Credeți că lucrat singur în planificarea asasinatului?

Dragoș Boța: Fără doar și poate Lucian Boncu nu a fost singur și toate probele care sunt la dosar dovedesc acest lucru. I s-a adus o armă pe care o avea dată spre păstrare unui apropiat de-al său, patronul unei discoteci din Caransebeș, Rapa Bogdan. De altfel acesta chiar zilele trecute a fost condamnat de către Tribunalul Timiș după ce și-a recunoscut implicarea în acest caz și a făcut un acord de recunoaștere cu DIICOT fiind condamnat la un an cu suspendare. El a recunoscut faptul că pistolul, care a fost ulterior găsit, i-a fost dat de Lucian Boncu spre păstrare și că în septembrie când s-a pus la cale planul de asasinare i s-a cerut să-l aducă. De asemenea, în operațiune era implicat și Gavrilă Nicolae, cel care a și ajutat practic autoritățile la găsirea lui și care a fost cel trimis să racoleze alți doi cunoscuți din Motru, cei care urmau de altfel să pună în aplicare planul de atac asupra mea.

”A fost de față un polițist”

Plus că ancheta a arătat că în această operațiune, atunci când s-a planificat, a fost de față un polițist, omul de încredere al lui Lucian Boncu, care a fost de altfel și acuzat pentru că a, hai să spunem așa, folosind termenul interlopilor, sifona informații către Lucian Boncu, vorbesc despre Draga Mirin, iar investigațiile au arătat că avocatul lui Draga Mirin a povestit cu gura lui cum a doua zi după ce s-a pus la cale planul de asasinat a aflat de la polițist de ce urma să se întâmple și i-a transmis lui Lucian Boncu să amâne planul de asasinare pentru că era prea curând de când scrisesem despre faptul că dăduse o declarație la DIICOT împotriva unui alt interlop și și-ar fi îndreptat toată lumea atenția spre Lucian Boncu. Iată că sunt destul de multe personaje care au fost angrenate în această operațiune, așa cum arată probele pe care au reușit să le adune cei de la DIICOT și polițiștii de la Crimă Organizată care au lucrat în acest caz.

DC NEWS: Ați mai fost amenințat în cariera dumneavoastră de jurnalist de investigație:

Dragoș Boța: Da. Istoria este cumva, acest plan de asasinat a venit după ce cu un an înainte mi-a fost incendiată mașina, la câteva zile după ce am scris despre legăturile lui Lucian Boncu cu Ioana Flău, consilierul personal al primarului Timișoarei din acel moment. A fost incendiată mașina și toate indiciile arată că și incendierea mașinii a fost ordonată tot de Lucian Bocu. Au mai fost de-a lungul carierei de jurnalist și alte momente, hai să spunem, delicate, fie că vorbim de amenințări directe, fie că vorbim de faptul că la un moment dat după o investigație legată de o afacere imobiliară dubioasă m-am trezit în timp ce eram pe autostradă cu prezoanele de la roata stângă spate a mașinii forfecate după ce se vedea evident că fuseseră desfăcute parțial.

DC NEWS: Vă este teamă de o posibilă răzbunare?

Dragoș Boța: Oricând se poate întâmpla orice pentru că Lucian Boncu nu este singur. În jurul său sunt o grămadă de oameni, vorbim de o rețea de crimă organizată cu numeroase conexiuni, însă cred că este important ca jurnalist să îmi fac datoria. Cum se termină, sper să se termine bine. Până la urmă contează cum îți faci datoria, nu contează că se termină povestea, ca să zic așa. Este important ca jurnalist să îți faci datoria față de cititor și cât se poate încerc să am grijă de mine, dar ca jurnalist de investigație sunt niște riscuri pe care trebuie să ți le asumi.

