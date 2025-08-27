Dr. Radu Țincu, avertisment după incendiul de la Dragonul Roșu. Fumul, foarte periculos: Cine sunt persoanele la risc și cum să se protejeze

Fumul degajat în urma incendiului de marți seară, de la Complexul Dragonul Roșu, a împânzit Bucureștiul și Ilfovul. Incendiul a afectat aproximativ 3.800 de metri pătrați, în care au ars în principal mase plastice.

Doctorul Radu Țincu, specialist în toxicologie și ATI, avertizează că fumul degajat în urma incendiilor, mai ales când ard mase plastice, conține compuși chimici toxici pentru organism.

Persoanele vulnerabile

Vulnerabile la expunerea la fum sunt persoanele cu boli pulmonare cronice, cu alergii respiratorii și cei cu afecțiuni cardiace. Acestea sunt expuse unui risc crescut de complicații din cauza efectului iritativ al fumului și a scăderii concentrației de oxigen.

„În urma oricărui incendiu, se eliberează o serie de compuși chimici, mai ales dacă în procesul de ardere sunt implicate mase plastice sau tot felul de polimeri care degajă foarte mulți produși secundari, care sunt toxici pentru organismul uman.

În principal persoanele vulnerabile care să dezvolte anumite complicații la expunerea la fum sunt persoanele cu boli pulmonare cronice. Aici vorbim, în special, de bolile alergice pulmonare: persoanele cu bronșite, cu astm bronșic, care pot să sufere de crize de bronhospasm în urma expunerii la aceste substanțe care au un efect iritativ la nivelul căilor aeriene.

De asemenea, copiii care au anumite alergii respiratorii din aceeași categorie, sunt cu atât mai vulnerabili la această expunere, având în vedere că și reactivitatea organismului este una mult mai ridicată decât a persoanelor adulte.

Având în vedere că fumul scade concentrația de oxigen pe care persoanele respective o respiră, mai ales cei care locuiesc în zonele imediate acestui incendiu, acest lucru poate să fie la fel de periculos pentru cei cu boli cardiace cronice”, a declarat medicul, în exclusivitate pentru DCNews.

Măsuri de protecție în cazul expunerii la fum

Dr. Radu Țincu a oferit și câteva sfaturi pentru locuitorii Capitalei. Pentru a reduce riscurile asociate expunerii la fum după un incendiu, este important să evităm zonele afectate și să menținem geamurile închise.

În privința măștilor de protecție, dr. Țincu precizează că acestea filtrează doar particulele mai mari din fum, dar nu pot proteja împotriva gazelor toxice degajate în urma arderii.

„Să evităm deplasările în zona respectivă, să menținem geamurile locuințelor închise și să urmărim - pentru că acest nor de fum va fi antrenat de curenții de aer - iar autoritățile cred că ar trebui să transmită direcțiile în care se îndreaptă acest fum. Astfel încât să-i poată avertiza pe cei din alte zone că este posibil ca, în orele următoare, să resimtă efectele acestui nor de fum.

Însă cu cât trece timpul, el se dispersează în atmosferă și concentrația de gaze toxice va scădea progresiv.

Este clar că masca de protecție poate doar să filtreze anumite particule. În special pe cele de dimensiuni mai mari. Însă gazele toxice care au fost eliberate în urma arderii nu pot fi filtrate decât de către acele costume speciale folosite de pompieri, în intervențiile lor”, a mai spus dr. Radu Țincu.

Fumul generat de incendiu a afectat calitatea aerului din Capitală

Incendiul a afectat calitatea aerului în zonele de est și sud-est ale Bucureștiului, ca urmare a deplasării către oraș a masei de aer încărcate cu particule în suspensie, a anunțat miercuri Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate (ANMAP), pe pagina sa de Facebook.

Astfel, stațiile de monitorizare au înregistrat miercuri dimineață o creștere rapidă a concentrațiilor de particule în suspensie, ajungând, la ora 11:00, la aproximativ 170 ug/m3 pentru PM10 și 150 ug/m3 pentru PM2,5.

„Valorile specifice zonei în care se desfășoară monitorizarea ar trebui să fie sub 100 ug/m3 pentru PM10 și mai mici de 70 ug/m3 pentru PM2,5”, a precizat, pentru Agerpres, Bogdan Gird, șef serviciu Calitate Aer în cadrul ANMAP.

Potrivit ANMAP, pe parcursul monitorizării din teren, autolaboratorul poate releva, orar, tendințele de creștere sau de scădere, urmând ca după încheierea episodului de poluare să fie analizate datele în cadrul laboratorului DJM București.

„Concentrațiile de particule în suspensie măsurate la stațiile de monitorizare de la limita acestei zone, respectiv B-21 și B-22, au înregistrat o tendință de creștere accelerată, începând cu ora 5:00 dimineața a zilei curente, ajungând la ora 11:00 la valori de aproximativ 170 ug/m3 pentru PM10 și 150 ug/m3 pentru PM2.5”, se menționează în comunicat.

Monitorizări constante

Trei autolaboratoare ale ANMAP, de măsurare a calității aerului monitorizează principalii indicatori de poluare, în zona Bucureștiului, ca urmare a incediului menționat.

Conform sursei citate, agenția monitorizează continuu evoluția calității aerului, prin stațiile din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului.

„Mai mult decât atât, autolaboratorul de monitorizare a calității aerului, al ANMAP-Direcția Județeană București se află în acest moment în zona Fizicienilor - Vitan-Bârzești, la solicitarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov, urmând ca rezultatele măsurătorilor să fie publicate pe website-ul instituției și pe paginile de Facebook ale instituției, de îndată ce acestea vor fi disponibile. Alte două autolaboratoare aparținând Direcțiilor județene Giurgiu și Prahova sunt în drum spre București, în scopul monitorizării unei arii mai largi a zonei afectate de pana de poluare”, susțin reprezentanții instituției.

Potrivit specialiștilor DJM București autolaboratorul monitorizează: particulele în suspensie, oxizii de azot, benzenul, hidrogenul sulfurat și amoniacul.

