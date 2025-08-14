Data publicării:

Două persoane luate de curenți în Marea Neagră au fost salvate de jandarmi

Două persoane au fost luate de curenți joi seara, pe o plajă din municipiul Constanța, și au fost salvate de jandarmi.

Joi seară, două persoane au fost surprinse de curenții puternici ai Mării Negre, în timp ce se aflau în largul apei, pe o plajă din municipiul Constanța. Conform unei informări transmise de Inspectoratul de Jandarmi Județean Constanța, acestea se aflau pe un colac și nu reușeau să ajungă la mal.


Alertă și intervenție rapidă

„În această seară, în jurul orei 20:30, în timp ce asigurau măsurile de ordine și siguranță publică la evenimentele publice care se desfășurau pe o plajă din municipiul Constanța, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța au fost înștiințați de către o persoană panicată despre faptul că în largul mării sunt două persoane pe un colac și nu reușesc să ajungă la mal”, se arată în comunicatul oficial.


Salvarea celor două persoane

După primirea semnalului, jandarmii s-au mobilizat imediat și au intervenit pentru a salva cele două persoane aflate în dificultate. Datorită reacției rapide a acestora, situația a fost gestionată fără a se produce victime.


Rolul jandarmilor în siguranța pe plajă

Incidentul evidențiază importanța prezenței jandarmilor pe plajele din Constanța, mai ales în zonele unde se desfășoară evenimente publice sau în timpul sezonului estival, când riscurile asociate cu curenții marini sunt mai mari.

