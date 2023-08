Două ore de coșmar pentru pasagerii croazierei Britannia: ”O furtună bruscă, cu ploaie şi vânt, a smuls nava de la docuri” / Video

Pasagerii de pe nava de croazieră "Britannia", aparținând companiei P&O Cruises cu baza în Southampton, au descris cum, după ce s-a desprins, nava "a plutit ca o barcă de hârtie", scrie BBC.

Câteva persoane au primit îngrijiri la bord după ce au suferit răni minore, a precizat compania P&O. Căpitanul le-a spus pasagerilor că nu a existat "niciun compromis structural", dar nava va rămâne totuşi în Palma pentru o evaluare tehnică.

WATCH ???? P&O cruise ship carrying thousands of British holidaymakers has crashed into an oil tanker off the coast of Palma in Mallorca after it snapped its moorings after storm battered Spain



