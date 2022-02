Dosarul morții Raisei. Șoferița care a surprins accidentul cu camera de bord ar fi ȘTERS imaginile. "Ocupau prea mult spațiu. Care e problema?"

La o lună de la tragedia în care micuța Raisa și-a pierdut viața în accidentul din Sectorul 1, provocat de un polițist, procurorul a dispus identificarea și audierea martorului-cheie care a surprins tragicul eveniment cu camera de bord, precum și ridicarea înregistrărilor video. Doar că, surpriză, potrivit presei, femeia susține că a șters imaginile pe care le avea, transmite Realitatea Plus.



„Eu am zis din start că nu vreau să fiu martoră în dosar. Nu înțeleg de ce mă caută poliția, fiindcă oricum nu mai am nicio probă. Am șters și înregistrările surprinse de camera de bord, am șters și tot ce aveam în telefon. Ocupau prea mult spațiu. Care e problema? Este telefonul meu, șterg ce vreau și când vreau!”, ar fi declarat martora accidentului.



Femeia spune că polițistul vorbea la telefon când a ajuns ea și că nu a văzut momentul impactului.



„Oricum, nu aveam mare lucru. Eu am ajuns la scurt timp după accident. Nu eram chiar în spatele polițistului, așa cum s-a spus. Când am ajuns eu, polițistul vorbea la 112.”, ar mai fi spus femeia.

Adrian Cuculis: I-am adus la cunoștință faptul că distrugerea filmărilor de pe camera de bord reprezintă infracțiune

Acum câteva zile, avocatul familiei Raisei, Adrian Cuculis, a informat că "procurorul a admis cererea noastră și a dispus identificarea martorului care are filmarea cu camera de bord ce pare să fi surprins accidentul."

„A dispărut de pe toate mediile. Martorul este o doamnă care apare pe toate imaginile. În momentul în care au fost cerute aceste imagini nu știu ce a făcut cu ele, cred că nici măcar nu le mai are. Am o captură de pe aplicația WhatsApp unde i-am adus la cunoștință faptul că distrugerea filmărilor de pe camera de bord reprezintă infracțiune.

Procurorul a dispus identificarea persoanei și polițiștii sunt acum pe urmele martorului pentru a se găsi camera de bord. Nu am înțeles de ce este un mister cu depunerea acestei înregistrări măcar la Parchet. (...) Este singura filmare despre care știm în momentul de față că înregistrează de la nivelul unei camere de bord ce s-a întâmplat acolo atât în momentul respectiv, cât și ulterior.”, a explicat Adrian Cuculis, la Antena 3. Citește mai mult AICI.

