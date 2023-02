Dosarul cu şină, cerut în continuare de primării. Legea interzice, dar.. "aşa au cerut şefii"

"Primăria Sectorului 4 cerea astăzi minimum trei copii după acte pentru a-ţi elibera un nou buletin de identitate. În ciuda unei legi promulgate pe 9 noiembrie 2021 care interzice asta (vedeţi că nu zic nimic de a doua lege care interzice asta, promulgată în 4 ianuarie 2023, dar care are termen de încă 180 de zile pentru a fi implementată).

Bineînţeles că am refuzat să merg la "xeroxul de lângă" şi să fac copiile necesare. Am refuzat pentru că am muncit şi eu în ultimul an să promovez în spaţiul public legea care le interzice autorităţilor publice să ne şi să îşi piardă timpul şi banii făcând nişte copii absolut inutile şi m-aş fi considerat cea mai mare ipocrită să fac acum ceea ce am spus oamenilor să nu mai facă.

Puse în faţa... mea, doamnele de acolo s-au panicat şi au făcut tot posibilul să îmi facă ele copiile, menţionând în repetate rânduri că nu e treaba lor şi că nu e vina lor că aşa le cer şefii. Că aşa e procedura. Eu am menţionat că nu poate să fie aşa procedura pentru că este ilegală. Şi eu ştiu că legea trebuie respectată. Nu e opţională. Şi le-am mai spus să nu mai accepte să încalce legea. Să pună presiune pe şefii lor. (...) Şi nimeni nu pune presiune pe sistem să se schimbe ceva ca nouă să ne fie mai bine.

Cu riscul de a nu-mi rezolva problema, cu mulţi nervi şi cu acceptarea faptului că mi-am supărat părinţii (care erau cu mine şi probabil se simţeau jenaţi de insistenţele mele. Mamă, tată, sper să mă iertaţi. E şi vina voastră că m-aţi crescut să fiu verticală chiar şi atunci când e greu), am refuzat astăzi să permit sistemului să îşi bată joc de mine. Când vom fi mai mulţi care vom face asta, sistemul nu o să mai aibă încotro şi o să ţină cont de noi. Hai că putem. Noi suntem schimbarea", a scris Anamaria Neagu, lector în cadrul FJSC, pe Instagram.

Ministrul Burduja spunea că funcţionarii nu mai au voie să ceară copii Xerox

Pe 13 ianuarie, ministrul Digitalizării, Sebastian Burduja, anunţase că funcţionarii care vor mai solicita copii xerox vor fi cercetaţi disciplinar.

"Legea pe care am iniţiat-o în calitatea mea de deputat şi care a ajuns la maturitate, a fost votată de Parlament şi promulgată de preşedintele Iohannis, impune câteva interdicţii asupra administraţiilor publice, centrale şi locale, şi asupra instituţiilor de drept public - universităţi, companii de utilităţi. Despre ce interdicţii este vorba? Nu au voie să solicite copii după acte emise de instituţii ale statului român, nu au voie să găzduiască xerox-uri în incintele instituţiilor, (...), nu au voie să mai solicite dosar cu şină şi produse de papetărie. O să spuneţi că e o chestiune minoră, dar simbolic...", a afirmat Sebastian Burduja, într-o conferinţă de presă. CITEŞTE MAI MULTE AICI

