Dosar penal pentru fake news distribuit pe Facebook

Săptămâna trecută, o femeie din Piatra Neamţ a făcut un live pe Facebook în curtea Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ. Femeia afirma că spitalul modular ATI este gol. Spitalul a reacţionat, precizând că în ziua respectivă erau internaţi 25 de pacienţi în stare gravă în secţia ATI, scrie Mediafax.

Poliţiştii din Neamţ au întocmit un dosar penal după ce femeia respectivă a afirmat, într-o filmare postată pe Facebook, că spitalul modular ATI de la Piatra Neamţ este gol.

„Urmare a apariţiei în spaţiul public a unor imagini, în care o persoană prezintă informaţii cu privire la gradul de ocupare al spitalului modular din Piatra-Neamţ, Compartimentul Relaţii Publice al IPJ Neamţ precizează că poliţiştii s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea infracţiunii de comunicarea sau răspândirea, prin orice mijloace, de ştiri, date sau informaţii false ori de documente falsificate, cunoscând caracterul fals al acestora şi fac verificări, în vederea identificării persoanelor implicate şi luării măsurilor legale ce se impun", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, subinspectorul Ramona Ciofu.

Un sondaj de opinie, realizat de INSCOP Research la comanda think-tank-ului Strategic Thinking Group, sprijinit de The German Marshall Fund, a măsurat și autopercepția românilor cu privire la dezinformări și știri false.

Cercetarea a fost realizată în perioada 15 – 27 septembrie 2021 în cadrul unui proiect sprijinit de The German Marshall Fund of the United States și finanțat de Black Sea Trust for Regional Cooperation, prin True Story Project.

Potrivit lui Dan Andronache, vice-președinte TSP, percepția expunerii la știri false de către societate este mai ridicată acum în raport cu măsurătorile trecute, însă este mai scăzută, desigur, în rândul segmentelor sociodemografice vulnerabile.

