Dosar penal după ce un politician extremist din Ungaria a vorbit despre ”spânzurarea” unei jurnaliste de la Radio Târgu Mureș

”(…) Serviciul de Investigaţii Criminale din cadrul I.P.J. Mureş s-a sesizat din oficiu cu privire la o infracţiune de ameninţare, referitor la persoana vătămată, jurnalist la Radio Târgu Mureş. În continuare, se efectuează cercetări, pentru a se stabili cu exactitate cauzele şi împrejurările producerii evenimentului”, a transmis IPJ Mureş.

Societatea Română de Radiodifuziune a reacționat după ce un politician ungar a lansat mai multe amenințări împotriva unui jurnalist. Subiectul a fost comentat, vineri, în cadrul emisiunii „Deferiți mass-media” de la DCNewsTV.

O înregistrare audio difuzată de un jurnalist aflat la întâlnirea de la Sfântu Gheorghe probează faptul că, pe lângă aprecierile xenofobe la adresa etniei rrome și a comunității evreiești, este menţionat și numele jurnalistei de etnie maghiară, angajată a Societății Române de Radiodifuziune, se precizează în comunicatul SRR.



Societatea Română de Radiodifuziune consideră comentariile un atac grav împotriva normelor de bază ale democrației, ale statului de drept, „declarațiile care fac apel la puritate rasială fiind inacceptabile într-o Românie democratică și tolerantă”. De asemenea, Societatea Română de Radiodifuziune condamnă în aceste timpuri grele, cu fermitate, orice comportament extremist și manipulator care propagă și incită la violență și își exprimă dezacordul cu privire la acest tip de abordare.

„Luptând pentru echidistanță, imparțialitate și informare corectă, în conformitate cu misiunea sa publică, în spiritul apărării eticii și libertății jurnalistice, precum și în calitate de sursă credibilă și relevantă de știri, Societatea Română de Radiodifuziune dorește să condamne ferm și să descurajeze atitudinile părtinitoare și extremiste și continuă să facă parte din tabăra apărării adevărului și a valorilor descrise în Constituția României“, a transmis Răzvan Ioan Dincă, preşedinte Director General.

Subiectul a fost comentat, vineri, în cadrul emisiunii „Deferiți mass-media” de la DCNewsTV. „Trebuie remarcat că Radio România, față de TVR, a rezistat, s-a dezvoltat, este o instituție funcțională și, iată, are și reacții puternice atunci când este cazul”, a spus jurnalistul Val Vâlcu.

„În opinia mea”, a intervenit analistul Bogdan Chirieac, „este un caz clar de amenințare”. „Până acum, trebuia reținut de procurori și prezentat pentru arestare preventivă”, a adăugat acesta.

„Nici nu contează că e ungur, putea să fie și român. Dacă a amenințat...”, a zis și Cozmin Gușă. „Nu am nicio așteptare, România neavând justiție...”, a subliniat Bogdan Chirieac.

„Voi vă dați seama... Să zicem că sunt 50 de procurori în Târgu Mureș, habar n-am, sunt mulți. Și polițiști. Și ei citesc știrea asta despre care noi îi informăm pe cei pe care ne urmăresc, și pe mine, nici eu nu am știut, am rămas mască - și ei nu fac nimic! O hârtie internă către șef, am vrea să ne autosesizăm, poate e pericol public. Nimeni nu se sesizează”, a spus Cozmin Gușă.

