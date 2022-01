Dorian Popa a investit jumătate de milion de euro în imobiliare. Cum a ajuns să aibă propriul cartier rezidențial

Dorian Popa se bucură de un succes imens pe plan profesional și este unul dintre cei mai apreciați influenceri din România. Artistul a intrat acum și în lumea afacerilor, unde a investit o sumă uriașă de bani. Proiectul imobiliar poartă denumirea de „Hâtz Residence” și este un ansamblu de vile în comuna Domnești.

Iată cum a ajuns Dorian Popa să investească peste 500.000 de euro în domeniul imobiliarelor, dar și ce visa să ajungă pe când avea doar 20 de ani.



SPECTACOLA: Cum ai ajuns să intri în această lume a afacerilor cu imobiliare?



Dorian Popa: Am ajuns în lumea afacerilor în momentul în care am început să îmi construiesc propria casă. Îmi dădeam seama că îmi place foarte mult zona asta a construcțiilor și că deși este o un business care este destul de problematic și deloc ușor din punct de vedere al practicabilității, este un business frumos pentru că este un business în care investițiile se văd efectiv cu ochiul liber.



Au început să-mi placă construind casa mea. Ulterior, a survenit gândul secundar de a-mi alege vecinii pentru că în momentul în care eu am decis să mă mut în Domnești, am făcut un pariu cu mine, pentru că neavând bani, fiind un tânăr la început de drum 20-21 de ani, când m-am apucat voiam să am bani și de teren și de a construi casa și atunci nu mi-am permis un teren foarte scump. Așa că zona în care am achiziționat în Domnești era atunci aproape nepopulată. Mai era o singură casă populată lângă mine, patru numere mai jos. În rest erau doar boscheți. Și a fost un pariu pentru că foarte mulți oameni au râs de mine spunând că am ales o zonă slabă. nepopulată dar eu știam că voi face tot posibilul ca acea zonă să fie una dintre cele mai dorite din Domnești.

După ce am văzut că strada începe să se populeze m-am speriat un pic și am zis „ok”, dacă aș vrea să am liniște pe parcursul vieții pentru că aici îmi doresc să locuiesc, ar fi smart dacă îmi plac construcțiile să cumpăr terenurile din jur și să construiesc eu niște case astfel încât să pot alege cine se mută lângă mine.

La început părea un vis ușor intangibil cred că mulți dintre cei cărora le povesteam râdeau de mine și credeau că nu se va întâmpla lucrul ăsta, dar eu mereu am fost un vizionar, am visat mai mult decât îmi era în plan și uite că Dumnezeu a fost alături de mine și lucrurile au ieșit așa cum am visat, poate mai mult decât cum am visat pentru că dacă la început visam la un mic cartier ideal cu câteva căsuțe, deja am teren pentru 12 case.

Dorian Popa își dorea să devină bancher

SPECTACOLA: Ti-ai imaginat vreodată că vei ajunge să ai propriul cartier rezidențial?



Dorian Popa: Nu, ferească Dumnezeu. Nu este un secret că eu am terminat contabilitate și informatică în cadrul Academiei de Studii Economice din București când eram puști și încă de pe băncile facultății, sincer credeam că voi ajunge bancher. Eu îmi doream foarte mult să lucrez în domeniul bancar am și lucrat în domeniul bancar la vârsta de 21 de ani înainte să intru în proiectul „Pariu cu viața”, însă nu m-am regăsit. Eu nu sunt genul care să stea la birou, nici la costum.

Nu-mi plăcea jobul de la bancă motiv pentru care am sistat activitatea acolo și mama mea era supărată spunându-mi să-mi găsesc odată drumul în viață și mă tot întrebat ce vreau să fac și îi spuneam că nu știu. Și într-o bună zi cu soare că altfel nu pot să o numesc m-a sunat să-mi spună că este un casting pentru un serial de tineri în mediul online și dacă vreau să mă înscriu că ea se gândește că asta s-ar putea să-mi placă. Eu studiasem și pianul din clasa întâi până în clasa a cincea și atunci aveam oarecare înclinație către artă și uite așa m-am dus la casting.



SPECTACOLA: De unde ai deprins cunoștințele din această zonă a construcțiilor, mai ales că tu veneai dintr-o lume a artelor?



Dorian Popa: Nu e greu, din punctul meu de vedere. În viață nu este greu să faci nimic dacă dorești să înveți. Trebuie doar să fii atent, să cauți, să nu te limitezi la ceea ce primești doar pe tavă și să scormoni mai mult pentru mai multă informație pentru că informația înseamnă putere știm cu toții asta. Mi-am dorit, am întrebat, am pus întrebări mie-mi place foarte mult să învăț prin socializare pentru că sunt un tip foarte sociabil și simplu, am cules informații de la cei mai buni din jurul meu.

