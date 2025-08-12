Donnarumma, lăsat în afara lotului PSG pentru Supercupa UEFA. Ultimele detalii despre viitorul portarului

Portarul italian nu a fost inclus în lotul echipei Paris Saint-Germain pentru finala Supercupei UEFA, împotriva englezilor de la Tottenham Hotspur.

Paris Saint-Germain (PSG) l-a lăsat pe portarul Gianluigi Donnarumma în afara lotului pentru Supercupa UEFA programată miercuri, 13 august, împotriva echipei Tottenham Hotspur, în contextul speculațiilor privind o posibilă plecare a internaționalului italian de la clubul francez, transmite Reuters.

Rol important în sezonul trecut

Donnarumma a fost titularul celor de la PSG și a jucat un rol esențial în câștigarea titlului în Ligue 1 și a Ligii Campionilor în sezonul precedent. Portarul în vârstă de 26 de ani a câștigat titlul în prima ligă franceză de trei ori de când a venit de la AC Milan în 2021.

PSG a cooptat cel mai bun portar din sezonul trecut

Totuși, presa franceză sugerează că Donnarumma, al cărui contract cu PSG expiră anul viitor, ar putea părăsi clubul în această vară. PSG l-a cooptat recent pe Lucas Chevalier de la Lille, desemnat portarul anului în Ligue 1 sezonul trecut.

Chevalier, Matvey Safonov și Renato Marin sunt cei trei portari incluși în lotul pentru Supercupa UEFA.

În finala competiției Europa League, Tottenham Hotspur a învins-o pe Manchester United cu scorul de 1-0 la Bilbao, grație unui gol marcat de Brennan Johnson în minutul 42 al meciului. Această victorie a marcat primul trofeu european al echipei londoneze după 41 de ani și le-a asigurat calificarea în Liga Campionilor din sezonul următor.

PSG a câștigat pentru prima dată în istoria sa competiția Ligii Campionilor, învingând-o pe Inter Milano cu scorul de 5-0 în finala din 31 mai 2025, disputată pe Allianz Arena din Munchen. Această victorie a completat un triplu istoric pentru clubul francez, care a mai câștigat și Ligue 1 și Cupa Franței în acel sezon.

Finala Supercupei UEFA 2025 care le aduce față în față pe PSG și Tottenham este programată miercuri, 13 august, de la ora 22:00.

