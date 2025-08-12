Data actualizării: | Data publicării:

Donnarumma, lăsat în afara lotului PSG pentru Supercupa UEFA. Ultimele detalii despre viitorul portarului

Autor: Iulia Horovei | Categorie: Sport
Sursa foto: Agerpres
Sursa foto: Agerpres

Portarul italian nu a fost inclus în lotul echipei Paris Saint-Germain pentru finala Supercupei UEFA, împotriva englezilor de la Tottenham Hotspur.

Paris Saint-Germain (PSG) l-a lăsat pe portarul Gianluigi Donnarumma în afara lotului pentru Supercupa UEFA programată miercuri, 13 august, împotriva echipei Tottenham Hotspur, în contextul speculațiilor privind o posibilă plecare a internaționalului italian de la clubul francez, transmite Reuters.

Rol important în sezonul trecut

Donnarumma a fost titularul celor de la PSG și a jucat un rol esențial în câștigarea titlului în Ligue 1 și a Ligii Campionilor în sezonul precedent. Portarul în vârstă de 26 de ani a câștigat titlul în prima ligă franceză de trei ori de când a venit de la AC Milan în 2021.

PSG a cooptat cel mai bun portar din sezonul trecut

Totuși, presa franceză sugerează că Donnarumma, al cărui contract cu PSG expiră anul viitor, ar putea părăsi clubul în această vară. PSG l-a cooptat recent pe Lucas Chevalier de la Lille, desemnat portarul anului în Ligue 1 sezonul trecut.

Chevalier, Matvey Safonov și Renato Marin sunt cei trei portari incluși în lotul pentru Supercupa UEFA.

În finala competiției Europa League, Tottenham Hotspur a învins-o pe Manchester United cu scorul de 1-0 la Bilbao, grație unui gol marcat de Brennan Johnson în minutul 42 al meciului. Această victorie a marcat primul trofeu european al echipei londoneze după 41 de ani și le-a asigurat calificarea în Liga Campionilor din sezonul următor.

PSG a câștigat pentru prima dată în istoria sa competiția Ligii Campionilor, învingând-o pe Inter Milano cu scorul de 5-0 în finala din 31 mai 2025, disputată pe Allianz Arena din Munchen. Această victorie a completat un triplu istoric pentru clubul francez, care a mai câștigat și Ligue 1 și Cupa Franței în acel sezon. 

Finala Supercupei UEFA 2025 care le aduce față în față pe PSG și Tottenham este programată miercuri, 13 august, de la ora 22:00.

Citește și: Sorana Cîrstea, în optimile de finală ale turneului de la Cincinnati

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Donnarumma, lăsat în afara lotului PSG pentru Supercupa UEFA. Ultimele detalii despre viitorul portarului
12 aug 2025, 15:34
FC Botoşani - FC Argeş 3-1, în Superligă
12 aug 2025, 03:32
Radio România Actualităţi va transmite meciurile de fotbal pe care echipele româneşti le vor disputa în arena europeană
11 aug 2025, 16:08
Dan Șucu cere demisia lui Gino Iorgulescu, în urma deciziei Comitetului de Urgență al FRF
11 aug 2025, 14:38
Încă un eșec pentru FCSB. Echipa lui Gigi Becali, învinsă de Unirea Slobozia
10 aug 2025, 23:33
Surpriză în Superliga. UTA e noul lider, după 2-1 cu Farul Constanţa
09 aug 2025, 21:18
ParintiSiPitici.ro
Amenințare gravă în școli: Vaccinările copiilor scad dramatic! Medicii fac un apel urgent către părinți: „Când suntem vaccinați, construim ceea ce se numește imunitate colectivă”
12 aug 2025, 15:48
FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova, rezultate în preliminariile Europa League și Conference League
07 aug 2025, 19:13
Replică acidă primită de Becali, după ce a spus că iese din fotbal dacă FCSB va fi eliminată din Europa League de formația kosovară Drita
06 aug 2025, 23:01
Rapid Bucureşti, noul lider al Superligii după rezultatul cu FC Botoșani
04 aug 2025, 23:56
Europa League: FCSB și CFR Cluj și-au aflat posibilele adversare din play-off
04 aug 2025, 14:56
Probleme pentru Inter Miami: Lionel Messi suferă de o leziune musculară
04 aug 2025, 08:31
David Popovici va primi un trofeu aparte de la echipa națională de fotbal a României
01 aug 2025, 10:38
Primul mesaj al lui Mihai Stoica după eliminarea FCSB din Liga Campionilor
31 iul 2025, 17:32
”U” Cluj, CFR Cluj și CSU Craiova dispută joi meciurile retur decisive din Europa și Conference League. Cine transmite la tv partidele
31 iul 2025, 13:41
Eliminare din Liga Campionilor. Mihai Popescu (FCSB): Ne e ruşine, adversarii au fost mult mai slabi ca noi
30 iul 2025, 23:44
Becali, prima reacție după ce FCSB a fost umilită de KF Shkendija în preliminariile Champions League
30 iul 2025, 22:25
FCSB 1 - 2 KF Shkendija. Update: Seară de coșmar pentru roș-albaștrii, care au ratat calificarea în Champions League / live text
30 iul 2025, 16:29
Oțelul Galați - Dinamo, rezultat. Au rămas fără victorie după trei etape
27 iul 2025, 23:56
CFR Cluj - FC Argeș, surpriză de proporții în Gruia - Rezultat
27 iul 2025, 20:27
Gol decisiv marcat de Mitriță, în minutul 90+9, pentru echipa Zhejiang Professional din China
27 iul 2025, 17:29
Victorie pentru Mircea Rednic în prima etapă din Belgia, cu Standard Liege
27 iul 2025, 14:05
Ce i-a zis Ştefan Târnovanu arbitrului Găman înainte de eliminare. Charalambous spune că aude replica de 100 de ori pe zi
27 iul 2025, 08:07
Gigi Becali a răbufnit după înfrângerea FCSB cu Farul. "Sunt vedete. Să stea pe bară". Ce a zis de Mihai Popescu, Gheorghiţă
26 iul 2025, 23:58
Farul învinge FCSB cu 2-1 în prelungiri! Final tensionat pe Stadionul Steaua, cu VAR și eliminarea lui Târnovanu
26 iul 2025, 23:58
Telenovela s-a încheiat. Suedezul Viktor Gyokeres a semnat cu Arsenal Londra
26 iul 2025, 21:54
UTA Arad obţine prima victorie din noul sezon, cu Hermanstadt
26 iul 2025, 20:42
Răsturnare de situație cu transferul lui Louis Munteanu în străinătate, după ce a apărut "o informație ciudată"
26 iul 2025, 12:59
FC Rapid se impune în fața FK Csikszereda - Scor final
25 iul 2025, 23:56
”U Cluj”, CFR Cluj și Universitatea Craiova au disputat joi meciuri tari în Conference League și Europa League / Rezultate
24 iul 2025, 18:44
Chipciu, uimit înainte de Ararat Armenia - ”U” Cluj din Conference League: Nu îmi vine să cred!
23 iul 2025, 23:13
Portar din Serie A, suspendat după ce a fost acuzat de trucarea unui meci. Ce pedeapsă trebuie să ispășească
23 iul 2025, 18:58
ARO Muscelul Câmpulung, pregătiri intense pentru noul sezon. Două victorii într-o zi
23 iul 2025, 12:20
Surpriză uriașă în Shkendija - FCSB / Rezultat în prima manşă a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor
22 iul 2025, 17:08
Absență importantă la FCSB în confruntarea cu Shkendija din prima manșă a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor
21 iul 2025, 23:35
Alex Dobre, la un pas de bătaie cu un coechipier. Tensiuni la Rapid - CFR Cluj, final dramatic
20 iul 2025, 23:30
CFR Cluj - Paksi 3-0. „Dublu” penalty ratat de maghiari
17 iul 2025, 22:29
FCSB, eșec în fața Inter Club d'Escaldes în turul 1 preliminar al Cupei Campionilor
15 iul 2025, 23:28
Chelsea, suma pe care o va primi, după câștigarea Cupei Mondiale a Cluburilor
15 iul 2025, 08:18
Chelsea, campioană mondială a cluburilor, după o victorie împotriva PSGl
14 iul 2025, 10:39
FCSB - Hermannstadt 1-1, în prima etapă a sezonului 2025-2026 al Superligii
12 iul 2025, 23:48
Paksi - CFR Cluj, debut modest în Europa League pentru ardeleni / Rezultat final
10 iul 2025, 17:42
România a coborât trei locuri în clasamentul FIFA
10 iul 2025, 15:17
PSG a umilit-o pe Real Madrid, în semifinalele Cupei Mondiale a Cluburilor 
10 iul 2025, 08:50
Gigi Becali, supărat foc după ce FCSB s-a chinuit cu modesta Inter Club: Nu e normal să dormi pe teren!
09 iul 2025, 23:17
FCSB - Inter Club d'Escaldes. Rezultat chinuit pentru roș-albaștri în turul 1 preliminar Champions League
09 iul 2025, 20:01
Chelsea, calificată în finala Cupei Mondiale a Cluburilor
09 iul 2025, 09:18
ARO Muscelul Câmpulung, pregătită de noul format al Ligii III: "Mai atractivă şi mai competitivă"
08 iul 2025, 09:14
Sora lui Cristiano Ronaldo a reacţionat după ce starul portughez a lipsit de la înmormântarea lui Diogo Jota
06 iul 2025, 08:40
Accidentare horror în PSG - Bayern Munchen. Donnarumma a început să plângă când a văzut ce a pățit Musiala / Foto
05 iul 2025, 21:39
FCSB - CFR Cluj. Cine a câștigat Supercupa României - Rezultat final decis în minutul 90+2
05 iul 2025, 16:35
Radu Banciu, declaraţie uluitoare despre Diogo Jota: "A murit ca un prost. Să plângem un idiot ca ăsta?"
05 iul 2025, 11:10
Cele mai noi știri
acum un minut
Ozzy Osbourne „i-a făcut o farsă" fiicei sale în timp ce cânta la înmormântarea sa
acum 17 minute
Toată lumea e la mare de Sfânta Maria! Cât costă o noapte de cazare în minivacanță
acum 26 de minute
Zelenski iese la rampă: Trump și Putin nu pot lua decizii în legătură cu Ucraina fără noi
acum 34 de minute
Tentativă de fraudă bancară telefonică în numele BRD și Banca Transilvania. Românii sunt avertizați să nu cadă în capcană
acum 40 de minute
Armata ucraineană trimite întăriri pentru a contracara infiltrările rusești de lângă Pokrovsk, înaintea summitului Trump-Putin
acum 1 ora 6 minute
Ultimele informații despre incendiile de vegetație din Turcia
acum 1 ora 18 minute
În Lituania, până și elevii se pregătesc de război. Se lansează un nou program de instruire
acum 1 ora 24 minute
Inflația a sărit la aproape 8%. Mircea Coșea: Clasa mijlocie nu conștientizează ce o așteaptă în toamnă
Cele mai citite știri
pe 11 August 2025
România se pregătește pentru trecerea la moneda euro: Riscurile, beneficiile și exemplul Greciei
acum 6 ore 56 minute
Fostul șef Romsilva, care a încasat 100.000 de euro primă de pensionare, anchetat de DNA
acum 10 ore 47 minute
Anunțul Ambasadei SUA: Schimbare privind vizele pentru români. Ce se întâmplă din 2 septembrie
pe 11 August 2025
Vești bune și oportunități pentru Rac, Scorpion și Pești
pe 11 August 2025
Condițiile puse de PSD pentru a reveni la masa coaliției de guvernare. Grindeanu, declarații de ultimă oră
Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

Banc din epoca Ceaușescu, care spune totul pentru nostalgicii lui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel