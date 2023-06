Miercuri şi joi, cei care se prezintă la Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanţa au parte de astfel de surprize care marchează Ziua Mondială a Donatorului de Sânge, sărbătorită în data de 14 iunie.

Îi aşteptăm pe toţi cei care doresc să doneze cu mici suveniruri, dulciuri, sucuri, ca în fiecare an şi mulţumită sponsorilor noştri, cu un bilet pentru prima zi a festivalului, pentru cei care doresc. Deci 14 şi 15 iunie în intervalul orar 7:30 - 13:30, cei care vin să doneze şi reuşesc să doneze efectiv, deci eligibil, vor primi, dacă doresc, un bilet pentru prima zi a festivalului, a spus dr. Alina Dobrotă, directorul Centrului Regional de Transfuzii Sanguine Constanţa, potrivit Rador.

Reprezentanţii Centrului Regional de Transfuzii speră ca noii donatori să devină unii fideli, întrucât o parte dintre cei care se prezintă cu regularitate se apropie de 65 de ani, vârsta limită până la care pot dona.

Citește și:

Ce îţi dă statul român dacă donezi sânge

Dacă donezi sânge, ai câteva beneficii, menite să încurajeze acest gest care poate salva viața altor oameni.

Orice cetățean român, care a împlinit vârsta de 18 ani, are dreptul de a dona sânge. Bineînțeles că trebuie să îndepliniți anumite condiții de sănătate, pentru a putea face acest gest caritabil. În schimb, veți primi și mai multe beneficii, din partea statului. Dacă v-ați hotărât să donați sânge, trebuie să știți că veți beneficia de anumite drepturi și avantaje. Înainte de a face acest gest, veți fi supus unor analize, pentru a evita riscul de a îmbolnăvi persoana sau persoanele care vor primi sângele dumneavoastră.

Ce trebuie să ştii înainte să donezi

Legislația din România prevede ca orice persoană care vrea să doneze sânge să fie informată corect, în legătură cu ceea ce implică acest act caritabil. Astfel, donatorului de sânge i se va explica, cu exactitate, ce analize i se fac și ce scop au acestea. În plus, donatorul are dreptul de a primi buletinul cu rezultatele analizelor. Dacă ați donat sânge, trebuie să știți că, în fiecare an, aveți dreptul de a efectua un examen radiologic pulmonar, un examen biologic extins si un examen cardiologic, fără să plătiți. De asemenea, persoanele care donează sânge în mod regulat pot primi gratuit un tratament cu fier, în cazul în care se depistează că au deficit de fier, din cauza donărilor.

Ce primeşti

- 7 tichete de masă

- o zi liberă de la muncă

- decontarea cheltuielilor de transport în comun, în ziua donării, între localitatea de domiciliu sau de reședință înscrisă în actul de identitate și localitatea unde își are sediul instituția la care se recoltează sânge Citește mai departe>>

