Donald Trump s-a sucit: Universitățile americane s-ar descurca greu fără studenții chinezi

După o amplă campanie împotriva studenților străini care învață la universitățile americane, președintele Donald Trump s-a răzgândit.

Declarațiile recente ale lui Donald Trump i-au surprins pe susținătorii săi, stârnind reacții negative. El a declarat marți că universitățile americane s-ar confrunta cu dificultăți fără studenții chinezi și că ar permite intrarea a 600.000 dintre aceștia în țară, potrivit Reuters.

Ar fi o schimbare a administrației Trump, după introducerea verificărilor suplimentare pentru vizele de student. În ultimele luni, Casa Albă a încercat să blocheze înscrierea studenților străini la Harvard și a extins motivele pentru care studenții internaționali își pot pierde dreptul de a studia în Statele Unite.

China, a doua cea mai mare sursă de studenți internaționali din SUA, a fost vizată în mod special de Departamentul de Stat, care a declarat în luna mai că va revoca vizele studenților cu legături cu Partidul Comunist Chinez și va intensifica verificările pentru noii aplicanți.

Anunțul făcut de Trump a generat confuzie cu privire la politica restrictivă privind vizele și la abordarea față de China, în contextul tensiunilor comerciale și al competiției tehnologice tot mai accentuate dintre cele două puteri. Totodată, acesta a evidențiat o ruptură față de unele figuri din echipa „Make America Great Again”, care promovează agenda „America First” și se opuseseră implicării SUA în conflictul recent Israel-Iran.

Unii dintre cei mai fervenți susținători ai lui Trump, inclusiv reprezentanta din Georgia Marjorie Taylor Greene, fostul consilier Steve Bannon și activista de extremă dreapta Laura Loomer, au criticat ideea primirii unui număr mai mare de studenți chinezi.

Nu este clar de ce Trump a menționat cifra de 600.000, care depășește mai mult decât dublul numărului de studenți chinezi înscriși în anul universitar 2023-2024. În plus, numărul total de studenți chinezi în SUA a scăzut în ultimii ani. Casa Albă și Departamentul de Stat nu au oferit imediat comentarii, scrie apnnews.

Ce a spus Trump despre studenții chinezi?

Luni, în Biroul Oval, în timpul unei întâlniri cu președintele Coreei de Sud, Lee Jae Myung, Trump a fost întrebat dacă va avea o întâlnire cu președintele chinez Xi Jinping.

„Președintele Xi ar dori să merg în China. Este o relație foarte importantă. După cum știți, primim foarte mulți bani de la China din cauza tarifelor și a altor aspecte,” a spus președintele american.

„Aud tot felul de povești cum că ‘Nu le vom permite studenților să vină,’ dar noi îi vom lăsa. Este foarte important - 600.000 de studenți”, a mai declarat Trump.

Marți, la o ședință a Cabinetului, Trump a reiterat declarația și a subliniat că este „onorat” să primească studenți chinezi în SUA, care contribuie la menținerea pe linia de plutire a colegiilor și universităților din țară.

„I-am spus președintelui Xi că suntem onorați să le avem studenții aici. Desigur, verificăm și ne asigurăm cine vine”, a adăugat Trump.

Ministerul de Externe chinez a confirmat, de asemenea, că Trump i-a spus lui Xi într-un apel telefonic din iunie că „SUA se bucură să primească studenți chinezi care vin să studieze în America”.

Declarațiile marchează o schimbare față de politica Departamentului de Stat, care, la sfârșitul lunii mai, anunțase că va revoca agresiv vizele studenților chinezi, inclusiv celor cu legături cu Partidul Comunist Chinez sau care studiază în domenii considerate critice.

Numărul chinezilor care studiază în SUA, în scădere

După decenii de creștere, numărul studenților chinezi din SUA a atins un vârf de 372.532 în anul universitar 2019-2020, chiar înainte ca pandemia COVID-19 să ia amploare. Numărul a scăzut la 289.526 în 2022 și la 277.398 în 2023.

În ultimul an, mai multe universități americane, inclusiv Universitatea din Michigan, și-au încheiat parteneriatele cu universitățile chineze după ce republicanii au ridicat probleme legate de faptul că dolarul american a contribuit la avansarea tehnologică și modernizarea militară a Chinei.

Experții spun că numărul studenților va scădea probabil și mai mult din cauza relațiilor tensionate SUA-China și a scăderii populației din China.

