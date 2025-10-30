Donald Trump, prima declarație despre reducerea trupelor americane din România

Președintele american Donald Trump a apreciat joi că reducerea desfășurării de trupe americane în România „nu este foarte importantă”, transmite AFP.

El a răspuns astfel la întrebările jurnaliștilor aflați la bordul avionului prezidențial Air Force One.

SUA au anunțat miercuri o reducere a prezenței lor militare pe frontul estic al Europei, și în primul rând în România, cu toate că războiul din Ucraina continuă să facă ravagii.

Și Pentagonul a dat asigurări miercuri că procesul de reducere a forțelor militare în Europa „nu este o retragere”, nici un semn al unui compromis diminuat față de NATO.

În prezent, SUA au 85.000 de militari desfășurați în Europa și în 2022 au ajuns să aibă 105.000 de militari, ca urmare a invaziei ruse în Ucraina, potrivit datelor oficiale, citate de EFE.

Decizia a stârnit opinii diverse, între care cea a președinților comisiilor pentru apărare din cele două camere ale Congresului SUA, Senatul și Camera Reprezentanților, Roger Wicker și Mike Rogers, ambii republicani.

Cei doi au emis miercuri o declarație comună în care își exprimă preocuparea față de anunțul Pentagonului privind reducerea prezenței militare americane în România prin încetarea rotației unei brigăzi, decizie despre care afirmă că pare a fi necoordonată și contrară strategiei președintelui Donald Trump, potrivit unui comunicat al Camerei Reprezentanților.

Ce a zis Nicușor Dan

Prezența trupelor americane din România, prin redimensionarea forței rotaționale care opera și în țara noastră, revine, de fapt, la nivelul dinaintea războiului din Ucraina, a transmis, miercuri, președintele Nicușor Dan.

Șeful statului a scris, pe platforma X, că descurajarea amenințărilor de pe Flancul estic al NATO este compensată de suplimentarea consistentă de echipament militar și de creșterea prezenței forțelor europene, în deplin acord cu partenerul american.

„Securitatea României și a Flancului estic nu va fi în niciun fel diminuată. Parteneriatul strategic între România și SUA rămâne în aceiași parametri. Infrastructura strategică dezvoltată împreună la Deveselu, Câmpia Turzii și Kogălniceanu va continua să fie pe deplin operațională, trupe americane vor continua să fie localizate în aceste baze, iar transferul de echipament militar va continua”, a adăugat președintele.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat miercuri că a fost informat cu privire la redimensionarea unei părți a trupelor americane dislocate pe Flancul estic al NATO, ca parte din procesul de reevaluare a posturii globale a forțelor militare ale SUA.

Conform unui comunicat al MApN, printre elementele brigăzii ce urmează să înceteze rotațiile în Europa se menționează și forțe destinate României, amplasate la baza de la Mihail Kogălniceanu.

Aproximativ o mie de militari americani vor rămâne dislocați în continuare pe teritoriul țării noastre, „contribuind la descurajarea oricăror amenințări și reprezentând în continuare o garanție a angajamentului SUA pentru securitatea regională”, a indicat MApN.