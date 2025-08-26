Donald Trump o demite pe Lisa Cook,  guvernator al Fed acuzată de fraudă

Donald Trump a anunțat luni demiterea 'imediată' a unui guvernator al Rezervei Federale (Fed), Lisa Cook, din cauza acuzațiilor de fraudă pentru un credit ipotecar personal, sporind și mai mult presiunea asupra băncii centrale a SUA, o instituție independentă, relatează AFP.

Într-o scrisoare de la Casa Albă, semnată de el și publicată pe rețeaua sa Truth Social, președintele SUA i-a scris persoanei în cauză că a fost 'demisă din funcția sa din Consiliul guvernatorilor, cu efect imediat'.



'Am stabilit că există suficiente motive pentru a vă demite din funcție', a insistat președintele, care este, în principiu, limitat juridic în puterea sa de a-i demite pe guvernatorii centrali, în special pe președintele lor, Jerome Powell, inamicul numărul unu al miliardarului republican.

Vineri, Donald Trump a avertizat că este pregătit să o 'demită' pe Lisa Cook dacă aceasta nu demisionează, după ce un apropiat al președintelui a acuzat-o de falsificarea unor documente pentru a obține un credit ipotecar.



El o îndemnase deja pe această femeie de origine afro-americană, prima care a ocupat o funcție de guvernator al Fed, să demisioneze.



Numită în funcție de președintele de atunci, Joe Biden (2021-2025), Lisa Cook a fost sub presiunea Casei Albe de când șeful Agenției Federale de Finanțare a Locuințelor (FHFA), Bill Pulte, numit de Trump, a acuzat-o de 'falsificarea documentelor bancare și a înregistrărilor de proprietate pentru a obține condiții de împrumut favorabile' pentru două credite ipotecare, potrivit Bloomberg.



Cook răspunsese deja săptămâna trecută într-o declarație pentru AFP, subliniind că împrumutul ei fusese contractat înainte de a se alătura Fed. 'Nu am nicio intenție să mă las intimidată și să demisionez din funcție', a asigurat ea.



Contactată de AFP, Fed nu a răspuns imediat pentru comentarii cu privire la anunțul președintelui Trump. (Agerpres)

