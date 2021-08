DOLIU în sport. Un cunoscut fotbalist s-a stins din viaţă pe terenul de joc

Un fost mare fotbalist a decedat la vârsta de 37 de ani. Clubul de fotbal KV Ostend, din prima ligă belgiană, a anunțat vineri că fostul jucător Franck Berrier s-a stins din viață în urma unui stop cardiac suferit în timpul unui meci, scrie Realitateasportivă.ro

Franck Berrier s-a retras din activitate în urmă cu doi ani. El a jucat la echipa belgiană în perioada 2013-2018, iar ulterior și-a continuat activitatea la KV Ostend, ca antrenor secund. De-a lungul carierei, Berrier a evoluat la formații precum Cannes, Zulte Waregem, Standard Liege, KV Ostent și KV Mechelen.

”Cu mare tristețe și neputință, am aflat de moartea vedetei clubului, Franck Berrier. Acesta s-a stins din viață în urma unui stop cardiac în timpul unui meci de fotbal. Le dorim apropiaților multă putere în aceste momente grele”, a fost anunțul clubului KV Ostend.

Met grote droefenis en verslagenheid vernemen we het overlijden van clubicoon Franck Berrier (37). Hij overleed na een hartstilstand tijdens het sporten.



We wensen alle nabestaanden veel sterkte toe in deze moeilijke tijden ! pic.twitter.com/T1C1I6aIsF