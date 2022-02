DOLIU în muzică. Un cunoscut ARTIST a murit brusc. ”Nu sunt informații”. Solicitarea familiei

Mark Lanegan, liderul trupei Screaming Trees, a murit marți, în locuința sa din Killarney, Irlanda, la doar 57 de ani.

"Nu sunt disponibile alte informații în acest moment. Familia cere tuturor să le respecte intimitatea în acest moment", a scris un reprezentant al cântărețului, potrivit rollingstone.com

Mark Lanegan a devenit celebru la sfârșitul anilor '80 și începutul anilor '90 ca solist al trupei Screaming Trees, grupul hard-rock cu înclinații psihedelice din Ellensburg, Washington, care a prefigurat grunge-ul. Vocea sa profundă și dramatică a dat greutate compozițiilor chitaristului și compozitorului Gary Lee Conner în primele zile ale trupei, înainte ca el însuși să aibă un rol mai activ.

Grupul a înregistrat hituri de top 10 în topul Billboard Modern Rock cu single-urile "Nearly Lost You" și "All I Know". În perioada în care a făcut parte din Trees, Lanegan și-a lansat o carieră solo, începând cu albumul The Winding Sheet din 1990, un album pe care au fost invitați Kurt Cobain și Krist Novoselic de la Nirvana. Și-a continuat cariera solo după dizolvarea Screaming Trees în 2000, făcând frecvent apariții cu Queens of the Stone Age și făcând echipă cu fosta cântăreață de la Belle and Sebastian, Isobel Campbell, Duke Garwood și Greg Dulli de la Afghan Whigs. Ultimul duo s-a autointitulat Gutter Twins.

Mark Lanegan s-a luptat cu alcoolismul și dependența de heroină

Lanegan și-a detaliat anii de formare în cartea sa de memorii din 2020, Sing Backwards and Weep. În spatele scenei, el s-a luptat cu alcoolismul și dependența de heroină. Acesta a scăpat de această problemă,după ce Courtney Love a plătit pentru a-l trimite la dezintoxicare. Cel mai recent album solo al său, Straight Songs of Sorrow, a apărut în primăvara anului 2020.

"Mark Lanegan a fost un om minunat. A dus o viață sălbatică la care unii dintre noi puteau doar să viseze. Ne lasă cu cuvinte și muzică fantastice! Mulțumim lui Dumnezeu că, prin toate acestea, va trăi veșnic", a scris pe Twitter fostul basist al Joy Division și New Order, Peter Hook.

"Fie ca tu să te odihnești cu adevărat în pace, frate mai mare", a scris pe Twitter fostul toboșar de la Screaming Trees, Mark Pickerel.

