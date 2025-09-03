Data publicării:

Doliu în lumea medicală

Autor: Crişan Andreescu | Categorie: Stiri
Foto: Spitalul de copii
Foto: Spitalul de copii

Medicul Constantin Lupu a încetat din viață la vârsta de 89 de ani.

Constantin Lupu, medic primar de neuropsihiatrie infantilă, doctor în științe medicale și cofondator al Clinicii de Neuropsihiatrie Infantilă din Timișoara, a încetat din viață la vârsta de 89 de ani. Anunțul a fost făcut, miercuri, de Spitalul de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu” din Timișoara. 

„Moștenirea sa rămâne vie prin generațiile de medici formați, pacienții tratați, tradițiile culturale inițiate și prin imaginea unui om care a unit medicina, cultura și spiritul civic sub semnul dăruirii pentru comunitate. În aceste clipe grele, transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate. Dr. Constantin Lupu rămâne în memoria noastră ca un om al valorilor, al responsabilității și al binelui comun. Drum lin spre stele, Domnule Doctor!”, au transmis reprezentanții spitalului.

Absolvent al Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” Timișoara, promoția 1959, dr. Constantin Lupu a condus clinica timp de aproape trei decenii, transformând-o într-un reper național, scriu jurnaliștii de la Timiș Online.

În 1990 a fondat Societatea de Neurologie și Psihiatrie a Copilului și Adolescentului din România (SNPCAR), contribuind la dezvoltarea acestei specialități în țară.

A documentat prin fotografie inclusiv Revoluția din 1989, lăsând o arhivă vizuală de importanță istorică.

Pentru întreaga sa activitate, dr. Lupu a primit titlul de Cetățean de Onoare al județului Timiș și al localităților Tomești–Românești.

Doliu în lumea medicală
03 sep 2025, 16:01
Cele mai noi știri
