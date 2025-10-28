€ 5.0844
Data actualizării: 19:22 28 Oct 2025 | Data publicării: 19:13 28 Oct 2025

Doi tineri prinși în flagrant după ce au adus în țară 14 kg de canabis din Spania. Bărbatul reținut ar fi „ginerele” Danei Marijuana
Autor: Tiberiu Vasile

shelby-ireland-GHVBpTkSqfs-unsplash / Foto: Unsplash Doi tineri prinși în flagrant după ce au adus în țară 14 kg de canabis din Spania
 

Doi tineri, o femeie de 28 de ani și un bărbat de 34, au fost reținuți de procurorii DIICOT după ce au introdus ilegal în România 14 kilograme de canabis din Spania, folosind o firmă de curierat internațional.

Doi tineri din București, o femeie de 28 de ani și un bărbat de 34 de ani, au fost reținuți de procurorii DIICOT după ce au adus ilegal în țară 14 kilograme de canabis din Spania, ascunse în colete expediate printr-o firmă de curierat internațional. Drogurile erau destinate vânzării pe piața locală.

Potrivit anchetatorilor, cei doi au fost prinși în flagrant în momentul în care își făceau predarea marfii. Femeia ridicase pachetele suspecte dintr-un punct de lucru al firmei de curierat și le-a dus într-un imobil din Sectorul 1, unde le-a înmânat bărbatului contra sumei de 21.000 de euro. Imediat după tranzacție, echipele DIICOT și ale polițiștilor antidrog au intervenit și i-au reținut.

Surse afirmă că bărbatul reținut ar fi „ginerele” Danei Marijuana, potrivit Adevărul.

Anchetatorii au confiscat mai multe probe

În urma perchezițiilor desfășurate în București, anchetatorii au confiscat peste 305.000 de lei, 16.500 de euro, o pungă cu canabis, 70 de comprimate de alprazolam cu concentrații diferite, un grinder, obiecte cu urme de substanță, precum și stickuri de securizare a criptomonedelor, împreună cu alte probe relevante.

"La datele de 27 și 28 octombrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea a doi inculpați (o femeie și un bărbat), cu vârstele de 28 și 34 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de introducere în ţară de droguri de risc și trafic de droguri de risc", se arată în comunicatul DIICOT.

"Arestare preventivă a inculpaților pentru o perioadă de 30 de zile"

Reprezentanții parchetului au mai precizat că "astăzi, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților, pentru o perioadă de 30 de zile".

Operațiunea a fost coordonată de DIICOT – Structura Centrală, în colaborare cu polițiștii antidrog din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, care au monitorizat întreaga livrare din Spania până la interceptarea transportului în România.

drog
dealer droguri
marijuana
canabis
flagrant
spania
