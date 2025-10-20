Doi morți după ce un avion cargo a lovit o mașină la aterizare - VIDEO

Două persoane au murit luni pe aeroportul din Hong Kong după ce un avion de tip cargo a ieşit de pe pista de aterizare din motive încă necunoscute şi a lovit un vehicul aflat la sol, înainte de a se prăbuşi în mare, informează AFP.

Aeroportul internaţional din Hong Kong este unul dintre cele mai frecventate din lume pentru transportul aerian, iar accidentul este unul dintre cele mai grave de când această platformă a început să funcţioneze în 1998.

Aparatul este un Boeing 744, o versiune a 747, potrivit Departamentului Aviaţiei Civile din Hong Kong.

Fuzelajul aparatului se află parţial sub apă, cu dispozitivul său de evacuare de urgenţă desfăşurat, au constatat jurnalişti ai AFP la faţa locului. Partea din faţă a avionului este deasupra apei, lângă ţărm, iar coada aparatului este ruptă.

A #Boeing 747 cargo jet on flight #EK9788 from Dubai skidded off the north runway at Hong Kong International Airport early Monday, plunging into the sea and killing two ground-vehicle occupants.



Avionul cargo ce venea din Emiratele Arabe Unite „a părăsit pista de nord la aterizare şi a traversat gardul înainte de a se prăbuşi în mare” în jurul orei 04:00 (20:00 GMT duminică), a declarat Steven Yiu, director executiv pentru operaţiuni aeroportuare al Autorităţii Aeroportuare din Hong Kong.

„Din nefericire, o maşină a patrulei de securitate a aeroportului se afla acolo în acel moment. Avionul a intrat în coliziune cu maşina patrulei şi a proiectat-o în mare”, a adăugat el în timpul unei conferinţe de presă.

Doi bărbați au murit

Scafandri i-au extras pe cei doi ocupanţi ai maşinii la circa cinci metri de mal.

Echipele de salvare au constatat decesul unui bărbat de 30 de ani la faţa locului, iar un altul, în vârstă de 41 de ani, a murit după ce a fost transportat de urgenţă la spital.

Cele patru persoane de la bordul avionului au fost salvate şi transportate la spital.

„Condiţiile meteorologice şi starea pistei erau sigure”, a mai declarat Yiu.

O schemă realizată de autorităţi arată avionul efectuând un viraj brusc spre stânga la mijlocul pistei. Avionul nu a transmis niciun semnal de urgenţă şi nu a răspuns la apelurile radio ale aeroportului, au raportat autorităţile.

Pista de nord a aeroportului a fost închisă temporar, au mai anunţat autorităţile. Celelalte două piste continuă să funcţioneze.

Accidentul nu ar trebui să aibă consecinţe asupra traficului, a asigurat Yiu.

Un purtător de cuvânt al Emirates Airlines a declarat pentru AFP că aparatul era „un avion cargo închiriat cu echipajul său şi exploatat de Act Airlines”.

Cei patru membri ai echipajului au supraviețuit

„Echipajul este nevătămat şi la bord nu exista încărcătură”, a mai spus purtătorul de cuvânt.

Serviciile de investigaţie specializate "vor ancheta activ asupra cauzelor accidentului", a declarat un purtător de cuvânt al Biroului de Transport şi Logistică.

Aeroportul din Hong Kong a început să exploateze o a treia pistă în noiembrie anul trecut. Extinderea platformei a costat 142 de miliarde de dolari de Hong Kong (18 miliarde de dolari americani) şi a necesitat opt ani de lucrări.

Promotorii proiectului spun că el are menirea să menţină competitivitatea aeroportului.

Aparatul 747 Boeing a democratizat transportul aerian. Constructorul american a livrat ultimul exemplar din acest aparat cu patru motoare în 2023, acesta fiind depăşit de aparate mai performante şi economice în carburant. Însă el ar urma să continue să zboare timp de alte câteva decenii, în special versiunea sa cargo, notează Agerpres.