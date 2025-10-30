€ 5.0829
Data actualizării: 11:32 30 Oct 2025 | Data publicării: 11:32 30 Oct 2025

Doi medici de la Spitalul „Bagdasar-Arseni”, reținuți pentru ucidere din culpă și fals în acte oficiale
Autor: Alexandra Curtache

Doi medici de la Spitalul „Bagdasar-Arseni” au fost reținuți, fiind acuzați de ucidere din culpă și fals în acte, după moartea unui pacient cu arsuri grave.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au dispus efectuarea urmăririi penale și reținerea pentru 24 de ore a doi medici din cadrul Spitalului Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”, acuzați de ucidere din culpă și falsificarea unor documente medicale, după moartea unui pacient cu arsuri grave.

Pacient decedat după tratament necorespunzător

Potrivit anchetatorilor, în perioada 26–31 august 2025, pacientul a fost transferat în Unitatea Funcțională de Arși - ATI a spitalului, însă medicul de gardă, o femeie de 62 de ani, nu a evaluat corect leziunile traumatice și a omis să constate că acesta prezenta arsuri profunde pe aproximativ 20% din suprafața corporală.

Ulterior, pacientul a fost preluat de medicul curant, un bărbat de 56 de ani, care nu a efectuat o nouă evaluare și nu a dispus schimbarea zilnică a pansamentelor. Procurorii arată că aceste omisiuni au dus la agravarea stării pacientului și, în final, la decesul său, survenit pe 31 august 2025.

Falsuri în documentele medicale

Anchetatorii mai susțin că medicul curant ar fi falsificat două documente oficiale pentru a ascunde neregulile din tratamentul aplicat.

El ar fi semnat în mod nereal foaia de ieșire din spital, consemnând că pacientul fusese pansat zilnic în sala de operații, deși pansamentele fuseseră schimbate doar în trei zile. De asemenea, ar fi modificat foaia de observație clinică generală, notând un procent fals de arsuri (72%) peste cel anterior, de 53%, pentru a masca lipsa unei evaluări reale.

Reținuți pentru 24 de ore

Cei doi suspecți au fost reținuți la data de 29 octombrie 2025, pentru o durată de 24 de ore. Cercetările sunt efectuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București împreună cu polițiștii Serviciului Omoruri din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.

Parchetul: Se respectă prezumția de nevinovăție

Reprezentanții Parchetului subliniază că urmărirea penală și măsurile preventive reprezintă etape procedurale necesare administrării probelor și nu încalcă principiul prezumției de nevinovăție, conform informațiilor transmise în comunicatul oficial al Compartimentului de informare și relații publice al Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

