Documente americane despre summitul Trump-Putin, uitate într-un hotel din Alaska, scot la iveală detalii sensibile

Un set de documente oficiale, purtând însemnele Departamentului de Stat al SUA și uitate într-un hotel din Anchorage, Alaska, a scos la iveală detalii până acum necunoscute despre summitul dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin. Printre informațiile tipărite se regăseau agenda întâlnirilor, planurile pentru un prânz oficial și chiar cadoul pregătit de Trump pentru omologul său de la Kremlin.

Incidentul a avut loc vineri dimineață, în jurul orei 09:00, la Hotelul Captain Cook, un complex de patru stele din Anchorage, aflat la aproximativ 20 de minute de baza militară Elmendorf-Richardson - locul în care s-a desfășurat summitul. Trei oaspeți au descoperit, în zona publică a imprimantelor, un set de opt pagini cu antetul Departamentului de Stat al SUA.

Documentele, aparent redactate de partea americană, conțineau informații considerate sensibile: locațiile exacte și orele întâlnirilor dintre Trump și Putin, numere de telefon ale unor oficiali americani, precum și detalii legate de protocoalele ceremoniale și gastronomice ale summitului.

NPR, publicația care a intrat în posesia fotografiilor făcute de unul dintre martori, a confirmat autenticitatea documentelor, însă a protejat identitatea sursei de teama repercusiunilor.

Agenda summitului și cadoul pregătit pentru Putin

Prima pagină a documentelor dezvăluia ordinea întâlnirilor din 15 august, inclusiv numele sălilor din interiorul bazei din Anchorage, unde urmau să aibă loc discuțiile. Tot aici era menționată intenția președintelui Trump de a oferi omologului său rus un cadou simbolic:

„POTUS către preşedintele Putin - Statuie de birou cu vultur american”.

Un astfel de gest, deși obișnuit în diplomația internațională, capătă o semnificație aparte în contextul relațiilor tensionate dintre Washington și Moscova, mai ales având în vedere că summitul de la Anchorage era considerat o etapă-cheie în repoziționarea dialogului bilateral.

Paginile 2-5 cuprindeau numele și numerele de telefon a trei oficiali americani implicați direct în organizarea summitului, dar și o listă cu 13 lideri politici din SUA și Rusia. Un detaliu care a stârnit ironii a fost includerea pronunției fonetice a numelor demnitarilor ruși, pentru a evita gafe publice. Astfel, numele lui Vladimir Putin apărea transcris ca „POO-tihn”.

Meniul oficial și aranjamentele la masă

Paginile 6 și 7 descriau meniul pregătit pentru prânzul oficial „în onoarea Excelenței Sale Vladimir Putin”. În program figurau trei feluri: salată verde, filet mignon și halibut olympia, iar la desert - crème brûlée.

Un plan al meselor arăta că Trump și Putin urmau să fie așezați față în față. Liderul american ar fi fost flancat de secretarul de stat Marco Rubio, secretarul apărării Pete Hegseth și șefa de cabinet Susie Wiles pe partea dreaptă, respectiv de secretarul Trezoreriei Scott Bessent, secretarul Comerțului Howard Lutnick și trimisul special pentru misiuni de pace Steve Witkoff pe partea stângă.

Putin urma să stea alături de ministrul de externe Serghei Lavrov și de consilierul său pe probleme de politică externă, Iuri Ușakov.

Prânzul menționat în documente a fost ulterior anulat.

Specialiștii în securitate au catalogat incidentul drept o dovadă de neglijență instituțională. Jon Michaels, profesor de drept la UCLA și expert în securitate națională, a comentat tranșant:

„Mi se pare o dovadă în plus a incompetenței administrației. Pur și simplu nu lași documente de asemenea importanță într-o imprimantă de hotel. Este o regulă elementară”.

Cazul din Anchorage nu este singular. Administrația americană s-a confruntat, în ultimele luni, cu mai multe incidente de securitate care au ridicat semne de întrebare privind profesionalismul echipelor guvernamentale.

La începutul săptămânii, un grup de chat al forțelor de ordine - ce includea membri ai Serviciului de Imigrare și Vamă (ICE) - a introdus accidental o persoană neautorizată într-o conversație despre capturarea unui infractor periculos.

În luna martie, lideri ai securității naționale au inclus din greșeală un jurnalist într-un grup de discuții privind atacuri militare iminente în Yemen.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News