Documentarul ”Harry & Meghan”. Familia regală, anunțată să se pregătească pentru ”cel mai mare coșmar”

Potrivit Mirror.co.uk, familia regală a fost anunțată să se pregătească pentru „cel mai mare coșmar” în urma apariției acestui documentar.

„Sincer cred că va fi mai rău decât își imaginează cei din familia regală”, a spus o sursă din producția Netflix.

Noul trailer prezintă interesul pe care l-a suscitat cuplul princiar britanic până la căsătoria sa, apoi ecranul devine, dintr-o dată, complet negru. „Totul s-a schimbat", poate fi auzită vocea prinţului Harry, instalat din 2020 în California alături de soţia lui, Meghan Markle, după ce a renunţat la toate atribuţiunile sale regale.



„Există o ierarhie în familie", afirmă Harry, în vârstă de 38 de ani. „Există scurgeri de informaţii către presă, dar şi poveşti inventate (...) Este un joc murdar", afirmă el, în timp ce pe ecran defilează imagini cu ziare şi cu standuri de presă.



„A existat un război împotriva lui Meghan, pentru a răspunde agendelor avute de alte persoane", declară o avocată din anturajul cuplului princiar.



„Este vorba despre ură, este vorba despre rasă", adăugă un alt prieten al cuplului.



Primele trei episoade din acest serial documentar, realizat cu un buget important şi aşteptat cu o anumită teamă la Palatul Buckingham, vor fi difuzate pe 8 decembrie, la exact trei luni după decesul reginei Elisabeta a II-a. Ultimele trei episoade vor fi difuzate de compania Netflix pe 15 decembrie.

„Am înţeles, nu mă vor proteja niciodată", adăugă în acelaşi trailer vocea lui Meghan, în vârstă de 41 de ani.



„Eram terorizat, nu voiam ca istoria să se repete", spune şi Harry, în timp ce pe ecran este prezentat chipul mamei sale, prinţesa Diana, decedată în urma unui accident de automobil produs în 1997 la Paris, în timp ce era urmărită de paparazzi. Prinţul britanic a denunţat totodată „durerea şi suferinţa femeilor care se căsătoresc cu persoane din rândul casei regale".



„Nimeni nu ştie tot adevărul. Noi ştim tot adevărul", a concluzionat el.





După lansarea acestui serial documentar, intitulat „Harry & Meghan", prinţul Harry urmează să publice şi primul său volum de memorii pe 10 ianuarie 2023, intitulat "Spare".

Citește și...

Mai mulți angajați regali ar fi auzit-o pe Meghan Markle spunând ”nu îmi vine să cred că nu sunt plătită pentru asta”

Tina Brown susține, în cartea sa „The Palace Papers: Inside The House of Windsor – The Truth and the Turmoil”, că Meghan Markle a dorit să aibă un statut de „doamnă la conducere”, după ce ea și Harry au avut succes cu turneul din Australia, la scurt timp după nunta lor.

Meghan Markle nu ar fi înțeles care este scopul acestor angajamente oficiale. Un fost angajat de la Palat i-a spus Tinei Brown că ducesa de Sussex a considerat multe vizite de modă veche și că ea ar fi preferat să scoată în evidență anumite cauze pentru care lupta, scrie Mirror.co.uk.

La întoarcerea din turneu, Meghan Markle nu a putut să înțeleagă de ce nimeni nu o felicită. Atunci, potrivit autoarei, Meghan Markle a considerat că „monarhia are mai mare nevoie de ea decât are ea de Familia Regală”.

Mai mult, conform sursei citate, mai mulți angajați regali ar fi auzit-o pe Meghan Markle spunând, cu diferite ocazii: „Nu îmi vine să cred că nu sunt plătită pentru asta!”

