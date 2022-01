Document - Termenele de finalizare a marilor proiecte de infrastructură din România

"Problema de bază la proiectele de infrastructură este următoarea: poate să vină să îmi dea un termen de finalizare scurt, spre exemplu doi ani, dar după aceea, dacă nu am pârghiile necesare să îl urmăresc tot cinci ani se fac", a declarat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, la DC News TV.

Când va fi gata Centura Capitalei

"Sunt două proiecte mari: pe de o parte centura propriu-zisă, pe partea cealaltă, A0. Pe varianta Sud sunt trei loturi, care sunt toate în execuție. Lotul unu are termen de finalizare iunie 2023; lotul doi - termen de finalizare februarie 2023; lotul trei - aprilie 2024. Pe Nord: lotul unu - în licitație; lotul doi - faza de proiectare; lotul trei - licitație; lotul patru - proiectare", a spus ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.

"Pe partea de centură avem: pasajul de la Oltenița care are ca dată estimată de finalizare anul 2022; modernizarea centurii rutiere A1-DN7-D2-A2, pasajul de la Cernica, care conform contractului are ca dată de finalizare anul curent, imposibil de finalizat, ținând cont că acum este gata în proporție de 13%", a adăugat Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu a dezvăluit ce a găsit la Ministerul Transporturilor când a preluat mandatul

"Până la începutul sesiunii, eu o să vin și o să prezint și colegilor mei din Guvern ce s-a lucrat la Ministerul Transporturilor. E necesar.", a declarat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, la DC News TV.

Grindeanu (PSD) a susținut apoi că, atunci când a preluat mandatul de ministrul al Transporturilor, în 2021 nu era niciun kilometru de autostradă dat în folosință.

"Apropo de starea a ceea ce am găsit, să știți că nu a fost un an foarte bun, 2021. În momentul când am preluat, nu era niciun kilometru dat în folosință... Asta nu înseamnă s-au dat până la final 30, nu că *A venit Grindeanu și s-au mai dat 30*.", a spus el.

"Când am preluat acest portofoliu, în noiembrie, pe anul 2021 nu fusese dat niciun kilometru de autostradă în folosință. Este cel mai prost an. S-a reușit pe final, așa un heirup, cu Sebeș - Turda, lotul 2.", a explicat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu a atras atenția asupra faptului că "toată lumea știe starea în care se află infrastructura".

"Am evitat și nu vreau, în momentul în care te duci undeva să vorbești despre moșteniri grele... Nu e cazul! Toată lumea știe, nu trebuie să spun eu, starea în care se află infrastructura."

