"Până la începutul sesiunii, eu o să vin și o să prezint și colegilor mei din Guvern ce s-a lucrat la Ministerul Transporturilor. E necesar.", a declarat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, la DC News TV.

Grindeanu (PSD) a susținut apoi că, atunci când a preluat mandatul de ministrul al Transporturilor, în 2021 nu era niciun kilometru de autostradă dat în folosință.

"Apropo de starea a ceea ce am găsit, să știți că nu a fost un an foarte bun, 2021. În momentul când am preluat, nu era niciun kilometru dat în folosință... Asta nu înseamnă s-au dat până la final 30, nu că *A venit Grindeanu și s-au mai dat 30*.", a spus el.

"Când am preluat acest portofoliu, în noiembrie, pe anul 2021 nu fusese dat niciun kilometru de autostradă în folosință. Este cel mai prost an. S-a reușit pe final, așa un heirup, cu Sebeș - Turda, lotul 2.", a explicat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu a atras atenția asupra faptului că "toată lumea știe starea în care se află infrastructura".

"Am evitat și nu vreau, în momentul în care te duci undeva să vorbești despre moșteniri grele... Nu e cazul! Toată lumea știe, nu trebuie să spun eu, starea în care se află infrastructura."

În data de 30 Noiembrie 2021, Ministerul Transporturilor, condus ministrul Sorin Grindeanu, si Compania Națională de Administrare a Infrastructurii, condusă de directorul general Cristian Pistol, împreună cu compania de construcții AKTOR, au anunțat punerea in trafic a Lotului 2 al autostrăzii Sebeș Turda.

Cu o lungime de 24,5 km, acest lot întregește tronsonul Sebeș Turda, astfel putându-se circula in sistem de autostrada pe toată distanta de la Sibiu la Cluj.

Este o realizare importantă pentru infrastructură din România și un merit esențial îl au atât Ministerul Transporturilor prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii cât si compania Aktor, care în ultimii 2 ani a livrat si dus la bun sfârșit mai multe proiecte în România, precum autostrada A3 București - Ploiești 3,25 km, DN18 Baia Mare 59 km și tronsonul de cale ferată Micăsasa - Podu Mureș 44 km, proiecte cu o valoare de peste 1 miliard de lei.

