Data publicării:

DNSC: Inteligența Artificială, oportunitate și risc pentru copii. Sfaturi pentru părinți și profesori - FOTO

Autor: Doinița Manic | Categorie: Stiri
Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Inteligența Artificială poate sprijini educația și creativitatea copiilor, dar utilizarea fără supraveghere aduce pericole reale. Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenția și oferă recomandări pentru o folosire responsabilă.

Tehnologia bazată pe Inteligență Artificială (AI) se integrează tot mai mult în viața de zi cu zi, iar copiii sunt printre primii care intră în contact cu aceste instrumente digitale. DNSC subliniază că, deși AI deschide perspective importante în învățare și dezvoltarea competențelor digitale, există și riscuri – de la expunerea la informații false și conținut nepotrivit, până la vulnerabilizarea datelor personale.

"Inteligența Artificială (AI) aduce numeroase oportunități pentru educație, creativitate și dezvoltarea competențelor digitale ale copiilor. Totuși, utilizarea neghidată poate aduce riscuri: informații false, conținut nepotrivit sau expunerea datelor personale.

De aceea, venim în sprijinul părinților și al profesorilor cu o serie de sfaturi care oferă suport și încurajează utilizarea AI într-un mod responsabil și sigur. Într-un mediu digital în continuă transformare, educația cibernetică devine un pilon central pentru protejarea celor mici", au scris reprezentanții DNSC pe pagina de Facebook, postând și fotografii cu recomandările pentru părinți și profesori.

Sursa fotografiilor: DNSC

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Un turist din Bucureşti a căzut 30 de metri pe Valea Cerbului - VIDEO
07 sep 2025, 12:27
Caz șocant în București. O mașină a sărit de pe pod, în Berceni, și a luat foc. Se ia în considerare sinuciderea
07 sep 2025, 11:34
Eclipsa totală de Lună din această seară, vizibilă și din România. Transmisiune LIVE începând cu ora 20:00 - VIDEO
07 sep 2025, 11:45
DNSC: Inteligența Artificială, oportunitate și risc pentru copii. Sfaturi pentru părinți și profesori - FOTO
07 sep 2025, 10:52
Accident fatal pe DJ 703, între două mașini. Ambii șoferi au murit
07 sep 2025, 10:17
O femeie din Suceava a vrut să facă investiția vieții, dar a pierdut toți banii. Țeapă printr-o aplicație financiară
07 sep 2025, 00:04
ParintiSiPitici.ro
Sporește confuzia înaintea începutului de an școlar. „Mai bine țineți copiii acasă”, mesajul primit de mai mulți părinți. Marius Nistor: „Atragem atenția Guvernului Bolojan că școala nu va începe!”
07 sep 2025, 11:34
Cum să adormi în 10, 60 sau 120 de secunde
06 sep 2025, 22:45
A fost găsită moartă turista dispărută din Kavala. Soțul ei dă vina pe nepăsarea Poliției. I s-a spus că sunt frecvente astfel de cazuri
06 sep 2025, 21:24
Povestea româncei care s-a întors împreună cu familia, după 23 de ani în Italia și Anglia. De ce a rezistat doar 10 luni în București/ VIDEO
06 sep 2025, 18:57
Carambol în Ialomița, cu 11 victime, printre care 5 copii. Un minor a fost luat intubat de elicopterul SMURD- VIDEO
06 sep 2025, 16:13
Incendiu violent la o hală din Galați. Sute de metri pătrați afectați
06 sep 2025, 10:16
Lupul, mai util decât omul în pădure. Rol esenţial în limitarea pestei porcine
06 sep 2025, 09:40
Ghicitul, o practică păgână, fără loc în credinţa creştină. Teologul Andreas Păun, mesaj pentru ghicitoare
06 sep 2025, 08:06
Marian Vanghelie nu-și mai poate vedea fetița timp de 6 luni. Ordin de protecție decis de instanță
05 sep 2025, 23:56
Criteriile de încadrare în grad de handicap, schimbate. Anunțul ministrului Muncii
05 sep 2025, 22:21
Bărbat arestat preventiv după ce și-a incendiat soția nevăzătoare cu un arzător cu butelie
05 sep 2025, 21:34
Incendiu în Giurgiu, extins la 11 gospodării. Trei case, afectate
05 sep 2025, 21:50
Amendă uriașă dacă nu ești politicos cu funcționarii publici: Proiectul de lege care îi pune pe cetățeni la colț
05 sep 2025, 21:13
Bilanțul sezonului estival: Câte vieți a luat marea anul acesta. Câți au fost salvați
05 sep 2025, 18:44
Anunțul Ryanair pentru toți pasagerii. Modificare privind bagajele
05 sep 2025, 19:31
Peste 50 de mașini furate, descoperite în România pe parcursul verii. Multe dintre ele sunt de lux
05 sep 2025, 18:16
Bucureștiul la intersecție: cum arată, de fapt, infrastructura rutieră pe care bucureștenii o consideră problema nr. 1
05 sep 2025, 17:24
Creștem frumos împreună – Povestea Școlii Românești din Terni
05 sep 2025, 09:29
Un bunic a plecat acasă cu alt copil, de la creșă. Totul a fost descoperit abia când a venit mama copilului
04 sep 2025, 22:48
Violența domestică nu se oprește cu subvenții. Avem nevoie de legi aplicate și de polițiști care să prevină, nu să constate tragedii
04 sep 2025, 21:55
Atenționare de călătorie pentru românii care merg în Portugalia. Mare atenție până în ianuarie 2026!
04 sep 2025, 19:26
Suspecții din dosarul furtului coifului de aur de la Coțofenești care scapă de urmărire penală
04 sep 2025, 19:59
Guvernul a aprobat tipurile de burse în învăţământul preuniversitar
04 sep 2025, 16:22
Stand-up-ul se va preda la facultate. UNATC lansează primul masterat de acest fel din România, cu Micutzu profesor
04 sep 2025, 12:00
Guvernul, pus la zid de angajații din administrația publică. Se anunță un marș de amploare în București
04 sep 2025, 11:05
Bugetarul de lux din Cluj care încasează lunar aproape 40.000 de lei. Câștigă mai mult decât președintele țării
04 sep 2025, 00:06
Bac scufundat în Dunăre, cu tot cu un camion de cereale pe el
03 sep 2025, 23:27
Primul aeroport din România care a renunțat la limita de 100 ml la bagajele de mână
03 sep 2025, 23:18
Nouă înșelătorie online! Mesajele care îți pot fura datele și infecta telefonul sau laptopul
03 sep 2025, 19:30
Accident cu multiple victime pe DN 1A
03 sep 2025, 18:54
Trafic feroviar paralizat în județul Giurgiu: Pompierii luptă cu mai multe incendii de vegetație
03 sep 2025, 18:40
Tânăr reținut după ce și-a agresat și violat iubita de 15 ani
03 sep 2025, 17:33
Un bărbat din Prahova și-a bătut amanta, apoi a călcat-o cu mașina. Femeia a murit la spital
03 sep 2025, 16:49
Mai puțin de jumătate dintre români au o imagine pozitivă despre Uniunea Europeană. Datele Eurobarometrului PE 2025
03 sep 2025, 11:30
Un copil de 1 an și 5 luni a murit electrocutat de un spot luminos de pe spațiul verde. Primarul, șocat
02 sep 2025, 23:13
Livratorul din Bangladesh, bătut pe stradă, trimite lunar acasă familiei în jur de 500 de euro. Cum trăiește în București
02 sep 2025, 22:50
Combinatul din România care pune lacătul din 5 septembrie
02 sep 2025, 20:30
Cum a fost bruiat avionul în care se afla von der Leyen. Explicațiile pilotului Osiceanu, după ce sistemele au cedat
02 sep 2025, 21:48
Pedeapsa primită de mama din Botoșani care și-a aruncat de la etaj cei doi copii. Sentința este definitivă
02 sep 2025, 18:54
Cine este bărbatul care a atacat cu cuțitul în centrul Marsiliei. Gestul, după ce a fost evacuat din hotel pentru neplată
02 sep 2025, 18:23
Ferrari F430 Spider, cu doar 24.959 km la bord, scos la licitație de ANAF - Foto
02 sep 2025, 18:09
Accident grav pe A1: Trei persoane au murit
02 sep 2025, 17:41
Zeci de locuințe evacuate în Vaslui, după ce o cisternă cu gaz metan s-a răsturnat pe șosea
02 sep 2025, 17:30
Tecuci: Echipamente performante pentru diagnostic rapid și prevenirea unor boli grave
02 sep 2025, 10:35
MApN: Atac aerian rus, la graniţa cu Ucraina. Patru aeronave militare au cercetat spaţiul aerian românesc
02 sep 2025, 10:29
Limba română, între TikTok și lipsa lecturii. Radiografia școlii românești, prin ochii Marianei Badea
02 sep 2025, 12:19
Cele mai noi știri
acum 2 minute
Un adolescent italian mort în 2006 a devenit primul sfânt catolic din generaţia "milenialilor"
acum 39 de minute
Premierul Japoniei a demisionat
acum 1 ora 5 minute
Polițiștii din Tulcea și Constanța au descins în Delta Dunării. Operațiune împotriva pescuitului ilegal (POZE)
acum 1 ora 5 minute
Un turist din Bucureşti a căzut 30 de metri pe Valea Cerbului - VIDEO
acum 1 ora 21 minute
Veneția 2025: Palmaresul celei de-a 82-a ediții 
acum 1 ora 46 minute
Aryna Sabalenka, liderul clasamentului mondial de tenis, se relaxează în Mykonos: Vacanță de lux pe iaht alături de partenerul ei, Georgios Frangoulis
acum 1 ora 47 minute
Eclipsa totală de Lună din această seară, vizibilă și din România. Transmisiune LIVE începând cu ora 20:00 - VIDEO
acum 1 ora 59 minute
Caz șocant în București. O mașină a sărit de pe pod, în Berceni, și a luat foc. Se ia în considerare sinuciderea
Cele mai citite știri
pe 6 Septembrie 2025
A fost găsită moartă turista dispărută din Kavala. Soțul ei dă vina pe nepăsarea Poliției. I s-a spus că sunt frecvente astfel de cazuri
pe 6 Septembrie 2025
Și-a dat demisia ”cel mai rău șef din lume”. Cum și-a câștigat renumele
pe 6 Septembrie 2025
Deochiul, o afecţiune reală sau una închipuită? Dr. Vasile Astărăstoae: Paradoxal, descântecul funcţionează
pe 6 Septembrie 2025
Povestea româncei care s-a întors împreună cu familia, după 23 de ani în Italia și Anglia. De ce a rezistat doar 10 luni în București/ VIDEO
pe 6 Septembrie 2025
Nepotism la Ministerul Fondurilor Europene. ”A început să plângă din prima zi”
foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel