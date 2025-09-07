DNSC: Inteligența Artificială, oportunitate și risc pentru copii. Sfaturi pentru părinți și profesori - FOTO

Inteligența Artificială poate sprijini educația și creativitatea copiilor, dar utilizarea fără supraveghere aduce pericole reale. Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenția și oferă recomandări pentru o folosire responsabilă.

Tehnologia bazată pe Inteligență Artificială (AI) se integrează tot mai mult în viața de zi cu zi, iar copiii sunt printre primii care intră în contact cu aceste instrumente digitale. DNSC subliniază că, deși AI deschide perspective importante în învățare și dezvoltarea competențelor digitale, există și riscuri – de la expunerea la informații false și conținut nepotrivit, până la vulnerabilizarea datelor personale.

"Inteligența Artificială (AI) aduce numeroase oportunități pentru educație, creativitate și dezvoltarea competențelor digitale ale copiilor. Totuși, utilizarea neghidată poate aduce riscuri: informații false, conținut nepotrivit sau expunerea datelor personale.

De aceea, venim în sprijinul părinților și al profesorilor cu o serie de sfaturi care oferă suport și încurajează utilizarea AI într-un mod responsabil și sigur. Într-un mediu digital în continuă transformare, educația cibernetică devine un pilon central pentru protejarea celor mici", au scris reprezentanții DNSC pe pagina de Facebook, postând și fotografii cu recomandările pentru părinți și profesori.

Sursa fotografiilor: DNSC

