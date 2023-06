Dmytro Kuleba aplaudă „mișcarea României de a reduce semnificativ prezența diplomatică a Rusiei“

Dmytro Kuleba, ministrul Afacerilor Externe din Ucraina, a postat un mesaj pe Twitter în care își exprimă aprecierea față de decizia României de a cere Ambasadei Rusiei de la București să-și reducă personalul diplomatic.

„Aplaud mișcarea României de a reduce semnificativ prezența diplomatică a Rusiei. Singura reacție adecvată la comportamentul Moscovei este o izolare politică și economică severă. România este un bun exemplu”, a scris Dmytro Kuleba pe Twitter.

I applaud Romania's move to reduce Russia's diplomatic presence significantly. The only proper reaction to Moscow's conduct is severe political and economic isolation. Romania sets a good example. @BogdanAurescu