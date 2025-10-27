Distrigaz anunță o avarie la o țeavă de gaz, subterană, în centrul Bucureștiului. Trafic oprit

O avarie s-a produs la o ţeavă subterană de gaz în centrul Capitalei.

”S-a restricţionat traficul pe zona Câmpineanu, pe Nicolae Bălcescu şi Calea Victoriei, pentru că, din informaţiile pe care ni le-au furnizat cei de la Distrigaz, este vorba de o avarie la o ţeavă subterană, iar pentru remediere se sparge asfaltul şi se intervine. (...) Toate aceste intervenţii sunt puse în practică la nivelul municipiului Bucureşti atunci când apar avarii sau când există informaţii că ar putea exista o avarie. Deci, nu aş vrea să alarmăm populaţia; astfel de intervenţii sunt frecvente. (...) Trebuie să avem un mecanism de pre-verificare a sistemelor şi de post-verificare a acestor avarii”, a declarat Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Capitalei, luni, pentru Digi 24.

Potrivit ISU Bucureşti-Ilfov, a fost semnalat miros de gaz de la o ţeavă subterană pe strada Ion Câmpineanu.

”La caz acţionează echipa de intervenţie a companiei de gaze. Echipajul ISUBIF prezent la locul intervenţiei a luat măsuri pentru balizare şi restricţionarea parţială a accesului pietonal şi totală a accesului autoturismelor. Din informaţiile comunicate de echipa de intervenţie a companiei de gaze, problema tehnică a fost remediată”, a adăugat ISU Bucureşti-Ilfov, conform Agerpres.