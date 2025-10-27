€ 5.0848
|
$ 4.3684
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 20:53 27 Oct 2025

Distrigaz anunță o avarie la o țeavă de gaz, subterană, în centrul Bucureștiului. Trafic oprit
Autor: Irina Constantin

ILUSTRATIE_GAZE_44_INQUAM_Photos_Octav_Ganea foto Inquam Photos/Octav Ganea
 

Este spart asfaltul, la această oră, în centrul Bucureștiului, pentru a ajunge la o țeavă de gaz din subteran. Distrigaz a anunțat avaria în această seară.

O avarie s-a produs la o ţeavă subterană de gaz în centrul Capitalei.

”S-a restricţionat traficul pe zona Câmpineanu, pe Nicolae Bălcescu şi Calea Victoriei, pentru că, din informaţiile pe care ni le-au furnizat cei de la Distrigaz, este vorba de o avarie la o ţeavă subterană, iar pentru remediere se sparge asfaltul şi se intervine. (...) Toate aceste intervenţii sunt puse în practică la nivelul municipiului Bucureşti atunci când apar avarii sau când există informaţii că ar putea exista o avarie. Deci, nu aş vrea să alarmăm populaţia; astfel de intervenţii sunt frecvente. (...) Trebuie să avem un mecanism de pre-verificare a sistemelor şi de post-verificare a acestor avarii”, a declarat Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Capitalei, luni, pentru Digi 24.

Potrivit ISU Bucureşti-Ilfov, a fost semnalat miros de gaz de la o ţeavă subterană pe strada Ion Câmpineanu.

”La caz acţionează echipa de intervenţie a companiei de gaze. Echipajul ISUBIF prezent la locul intervenţiei a luat măsuri pentru balizare şi restricţionarea parţială a accesului pietonal şi totală a accesului autoturismelor. Din informaţiile comunicate de echipa de intervenţie a companiei de gaze, problema tehnică a fost remediată”, a adăugat ISU Bucureşti-Ilfov, conform Agerpres. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

distrigaz
teava
bucuresti
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 ore si 1 minut
Primarii au liber la cheltuială. Guvernul a făcut un pas în spate
Publicat acum 2 ore si 4 minute
Prințul Harry și Meghan Markle, gafă jenantă
Publicat acum 2 ore si 16 minute
Arest preventiv pentru vitezomani: Șoferiță prinsă conducând cu 181 km/h, reținută de polițiști
Publicat acum 2 ore si 27 minute
Accident grav cu ATV-ul. Tineri între 15 și 17 ani, răniți. Unul a murit
Publicat acum 2 ore si 31 minute
Lukoil își vinde afacerile din străinătate, după sancțiunile impuse de SUA. Gigantul energetic al Rusiei "este distrus"
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 15 ore si 18 minute
Strigăte la slujba de luni. Bartolomeu I l-a pomenit pe mitropolitul Epifanie al Ucrainei / Reacția Preafericitului Daniel / video
Publicat pe 26 Oct 2025
Bolojan: Dacă în 2026 nu ne mai împrumutăm deloc, nu mai putem plăti niciun salariu
Publicat pe 26 Oct 2025
Nicușor Dan, huiduit la Catedrala Naţională, ar putea păți ca Băsescu. Chirieac: Să se gândească serios dacă va termina acest mandat!
Publicat pe 26 Oct 2025
Marea problema a lui Ilie Bolojan. Chirieac: I-a ars! Asta bagă România în haos și recesiune
Publicat pe 26 Oct 2025
Horoscop săptămânal. Previziuni astrale pentru fiecare zodie în dragoste, bani și carieră
 
rezultatul alegerilor din 7 decembrie anuntat in momentul anuntarii Rezultatul alegerilor din 7 decembrie, anunțat în momentul... anunțării

de Val Vâlcu

esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close